Асен Василев: Излизането на Румен Радев на политическия терен изяснява картината в страната

Излизането на Румен Радев на политическия терен изяснява картината в страната и дава избор на хората да изберат в каква България искат да живеят - в силна Европа, която има силна армия, която не се управлява с вето, или в България на двата стола, където се гледа и на Изток, и на Запад, заяви в изявление пред журналисти председателят на „Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев.

Вчера Румен Радев в обръщениe към българския народ обяви, че ще подаде оставка пред Конституционния съд като президент. Днес тя вече е депозирана в Конституционния съд.

Най-хубавото нещо, което се случи на протестите в края на миналата година, е че българските граждани разбраха, че бъдещето на държавата е в техни ръце, няма нужда да чакат спасител. Ако искат нещо да се случи, трябва сами да го направят, подчерта Василев. Виждаме пътя на България като силна европейска държава, която работи със силен Европейски съюз, отговори той на въпрос при какви случаи вижда възможност за взаимодействие с Радев.

Радев трябва да отговори на няколко въпроса - първият е дали той иска силна България в силна Европа, или иска България по "орбановски модел", която да играе ролята на троянски кон в ЕС, посочи Василев.