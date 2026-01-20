Деница Сачева: Очакваме Радев да каже какво има предвид под нов обществен договор

"Времето на моралните монолози е приключило", заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ- СДС Деница Сачева, първи коментар за оставката на президента Румен Радев.

Според нея, вчерашното изявление на Радев не е съдържало конкретика – "нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната платформа, с която би се явил на изборите".

„Виждаме, че от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект и очакваме да разберем какво ще бъде предложено. Времето на моралните монолози приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма и екип, както и всичко, което е свързано с реалната политика и управление. Защото там се доказва кой може и кой не може да работи за България”, заяви още тя.

Тя допълни, че за формацията е важно да се концентрира върху това, което е важно за нея, а именно капитализирането на членството на страната в еврозоната, „защото истинският суверенитет на една държава минава през силна икономика”.

ГЕРБ очаква от президента да каже какво има предвид под нов обществен договор, каза още Сачева. По думите й, президентът да обясни какви са неговите планове по отношение на управлението – дали ще се запази парламентарна демокрация, или ще се премине към президентска република.

„Що се отнася до Радев, ГЕРБ няма да се бори с него и политическия му субект, а ще го остави да се бори с реалността”, завърши тя.