Скенери ще броят гласовете на изборите

Скенери да броят гласовете на изборите гласуваха на второ четене на промените в Изборния кодекс членовете на правната комисия в НС. Отхвърлено бе предложението на БСП новите устройства да бъдат въведени от 2027 г.

От ГЕРБ поясниха, че ако до извънредните избори не могат да се осигурят скенери за всички секции, ще отане досегашната форма на гласуване.

Заседанието на правна комисия продължи над 13 часа и завърши малко след 4 часа.

Комисията подкрепи предложението на „Има такъв народ“ в срок от един месец от влизане в сила на закона Министерският съвет да предприеме действия за осигуряване на оптичните устройства.

Гласувано бе новите устройства и техният софтуер да са държавна собственост, която да се придобива и управлява от „Информационно обслужване“ АД, а ЦИК да организира и утвърждава удостоверяването на съответствието и дава разрешение за използване на устройствата и техния софтуер. Също така се прие на какви изисквания трябва да отговаря оптичното устройство за сканиране. Предстои проектопромените в Изборния кодекс да бъдат обсъдени на второ четене в пленарна зала.

Няма яснота ще останат ли и досегашните машини и дали ще се гласува смесено – с машини и хартиени бюлетини. От ППДБ настояват машините да се запазят. Очаква се този проблем да бъде решен по време на гласуването на второ четене на промените в Изборния кодекс в зала. То най-вероятно ще е в четвъртък, или в петък.