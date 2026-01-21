"Величие" с декларация заради побоя над член на партията

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев. От политическата сила вчера изпратиха сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание във връзка с извършено посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на партията за Гоце Делчев.

От парламентарната трибуна председателят на парламентарната група „Величие“ и лидер на партията Ивелин Михайлов изрази възмущение от подмяната на Конституцията и смяната на нейното основно предназначение.

"Живеем в една тоталитарна държава, в която всеки, който е неудобен, бива мачкан, пребиван, дори убиван. Последният случай е от вчера и е с един човек, който идва от центъра на Европа, където Бойко Борисов твърди, че са ни завели. Този човек - Станислав Жулев, работи в швейцарска компания, върнал се е у нас и е решил да живее в малко населено място – Гоце Делчев. Той е и координатор на „Величие“ там, видял е как една тръба излиза в канал, който се ползва от всички в рекичка, пуснал е видео в интернет.", разказа Михайлов.

След като отива да провери какво се случва и е нападнат от собствениците на този отходен канал, но е пребит от собствениците на канала, получил е смъртни заплахи за него и семейството му, обясни Ивелин Михайлов. Пострадалият отива в полицията, но тя не реагира.

По думите на Михайлов, след като се намесват от „Величие“, нападателят е вкарван в полицията, но за да го спасят от народния гняв, а не да бъде задържан.

Самият Ивелин Михайлов разказа, че е получавал много заплахи, има посегателства и срещу офиси на партията.

"Подайте сигнали за всичко това, което описвате", заяви председателят на парламента Рая Назарян.

Той пусна запис, в който, по думите му, се чува "как председател на парламентарна партия в предаване на живо обявява, че ще бие човек, ще го върже, ще му вземе парите, че го е правил и ще го прави".

Радостин Василев, “Морал, единство, чест“ отговори на Михайлов, че това, което се казва в записа е метафора.

"За първи и последен път си дошъл тук и не разбираш от метафора, за твоите хора, които ги бият - ако бяха в МЕЧ, нямаше да ги бият с тръби по главата", коментира Василев.