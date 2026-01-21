Румен Радев - бившият президент, който обеща да сложи край на политическата криза в България

Президентът на България Румен Радев обрисува мрачна картина на българската политика, когато обяви оставката си в понеделник в безпрецедентна стъпка, слагаща край на четири години слаби правителства и на предсрочни избори. Той предложи и решение – себе си. Това пише агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

„Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти“, заяви Радев в излъчена по телевизията реч. „Вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще“, добави той.

Радев – бивш командващ на Военновъздушните сили - изчакваше години за този момент. От избухването на политическата криза през 2020 г., той стоеше над парламентарните разпри, назначавайки служебни правителства, когато бе необходимо, и постепенно трупаше влияние като държавен глава на балканската държава, чиято роля е предимно церемониална.

Сега, когато проучванията показват, че Радев е най-популярният български политик, широко разпространените очаквания от него са да създаде нова партия и да участва в парламентарните избори тази пролет.

Радев все още не е обявил намеренията си да се кандидатира, но времето изглежда работи в негова полза.

Обществените протести срещу корупцията и бюджета, който предвиждаше по-високи данъци, станаха причина за оттеглянето на последното правителство през декември, а гласоподавателите все повече са изморени от малкия елит политици, които доминират от години. Той включва бившия премиер Бойко Борисов, лидер на управляващата партия ГЕРБ, и Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция.

Радев все още е изправен пред голямото предизвикателство да преобърне съдбата на една от най-бедните и най-корумпираните членки на Европейския съюз, в която според прокуратурата стотици милиони евро от европейски фондове са отклонени в джобовете на бизнесмени и длъжностни лица, обществените поръчки са манипулирани, а хората са се обезверили до такава степен, че повечето дори не си правят труда да гласуват.