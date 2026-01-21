Йордан Тодоров: Над 1 млрд. лв. са потънали в 7-и и 8-и блок на АЕЦ Козлодуй

Йордан Тодоров обърна внимание на управлението и финансовата прозрачност на проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ Козлодуй. По думите му, само за подготвителни дейности по проекта вече са изразходвани суми, които надхвърлят 1 млрд. лева, без да има взето окончателно инвестиционно решение и без започнало реално строителство.

Основният договор за инженеринг, сключен с Westinghouse и Hyundai Engineering & Construction, е с обявена стойност около 350 млн. щатски долара. Според народния представител от „Възраждане“ обаче договорът съдържа клауза Time and Material, която позволява значително увеличаване на цената при възникване на допълнителни дейности, включително допроектиране, нови анализи и задачи, възлагани от „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“. Йордан Тодоров посочва, че вече са възникнали такива допълнителни дейности, сред които изготвянето на социо-икономически анализ и участието на проектанта в разговори с Европейска комисия.

Паралелно с това има информация за най-малко три финансови иска от страна на Westinghouse, свързани с некачествено подадени входни данни и неизпълнения от българска страна. Потенциалната стойност на тези искове е в порядъка на десетки милиони долари, а тяхната съдба към момента не е публично известна. „При тези условия може обосновано да се твърди, че реалните плащания по този договор вече надхвърлят 400 млн. долара“, посочва още народният представител.

Според него договорът е трябвало да бъде приключен в основната си част, но сроковете са удължени, а в момента се подготвя нов анекс за допълнително удължаване между 6 и 10 месеца, без публично обяснение за причините.

Йордан Тодоров обръща внимание и на значителните разходи по консултантски договори с международни компании като Citibank, Pillsbury и Ernst & Young, както и с други по-малки консултанти. По думите му официални данни за стойността на тези договори липсват, но става въпрос за милиони левове, включително авансови плащания и разходи за мобилизация на експертни екипи. Извършени са и авансови плащания по нов договор с канадска компания, като подобни аванси, обикновено около 10% от стойността на договора, са стандартна практика при стартиране на международни инженерни и консултантски дейности. Допълнително са направени разходи за изготвяне на ОВОС, избор на площадка за 8-и блок, подробни устройствени планове, независими анализи и други съпътстващи дейности, чиято стойност също възлиза на няколко милиона лева.

Народният представител подчертава, че и текущите разходи за персонал на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ са около 100 души със средно възнаграждение приблизително 5000 лв. месечно, като към това се добавят бонуси, осигуровки, командировъчни и представителни разходи. По това перо сумата възлиза на между един и два милиона лева.

Освен това дружеството има разходи по граждански договори с външни експерти, за които няма публична информация за броя и общата стойност. Известно е поне за единичен договор на стойност около 50 хил. лева. Същевременно се поддържат договори с поне шест адвокатски кантори, включително наети за конкретни казуси, което допълнително увеличава текущите разходи без яснота за условията и крайния финансов ефект.

„На база на всички тези разходни пера може да се направи обосновано предположение, че през 2024 и 2025 г. по проекта вече са разплатени много над 1 млрд. лв. за абсолютно нищо - за анализи и подготовка на подготовката, без да е взето инвестиционно решение, без одобрен проект и без започнало реално строителство.“, коментира Йордан Тодоров.

В заключение той направи сравнение с проекта за АЕЦ „Белене“, като припомня, че през 2012 г. Росатом е поискал около 9 млрд. лева за пълното завършване на двата блока - сума, която тогава е била определяна като икономическа катастрофа за държавата.