Половин милион „мъртви души“ в избирателните списъци

Ако ползват данни на НСИ от последното преброяване

За опасност от влизане на мъртви души в избирателните списъци предупредиха от опозицията. Причина е предложението на ИТН избирателните списъци да се правят по данните на НСИ от последното преброяване, което бе през 2001 година.

По груба оценка само броят на починалите до изборите ще бъде над половин милион души. Това означава че има голям риск да се включат (бел. ред. - в избирателните списъци) хора, които са починали и тогава наистина ще получим “мъртви души”. Предупреждението бе отправено от председателя на Националния статистически институт Атанас Атанасов по време на второто четете на законопроекта за промени в Изборния кодекс, който се разглежда посред нощ от комисията по правни и конституционни въпроси.

Атанасов коментира предложението на ИТН в избирателните списъци да се вписват всички български граждани, които отговарят на условията по конституция “според данните на Националния статистически институт на база на резултатите от последното преброяване на населението.” Той добави, че разликата между населението, което изчислява НСИ, и населението, което има право да гласува по конституция, е голяма.