Община Бургас иска нови арт пространства

Докладна на кмета до съветниците

Община Бургас ще отправи искане до Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на помещения в сградата на Военен клуб – Бургас (бивш ДНА). Това предвижда докладна записка на кмета Димитър Николов, внесена в Общинския съвет.

Искането обхваща три самостоятелни обекта – зрителна зала с 540 места и помещенията на библиотеката. Намерението на общината е пространствата да се използват за култура и изкуство и да разширят възможностите за провеждане на театрални постановки, концерти и фестивали. Повод за инициативата е нарастващата нужда от допълнителни арт пространства.

След проведени разговори между представители на Община Бургас, Министерството на отбраната и ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ е постигнато принципно съгласие помещенията да бъдат предоставени за управление на общината.