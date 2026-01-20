Девет коня изгоряха при пожар в историческия комплекс „Фанагория“

Няма данни за умишлен палеж

Девет коня изгоряха при пожар, лумнал в историко-географския комплекс “Фанагория” във варненския квартал “Аспарухово”, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Сигналът за пламъците е подаден в 3,25 ч. Пристигналите на място пожарникари са успяли да спасят само четири от конете. Нанесени са големи материални щети. Леко е пострадал пазачът на базата. Той е откаран за медицински преглед.

От варненската полиция добавиха, че предстоят огледи, но по първоначални данни не става дума за умишлен палеж.

Прабългарското селище “Фанагория” е единственият по рода си действащ музей на открито в страната. Комплексът е копие на прабългарски боен стан от 6-8 век и включва дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени юрти, действащи занятчийски работилници, възстановени старинни костюми, въоръжение, битови предмети и обзавеждане. С годините обектът не предлага толкова възстановки на исторически събития, а само езда.

През август 2024 г. кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че комплексът ще бъде премахнат от парка в кв. “Аспарухово” заради изтекло разрешително. През юли 2025 г. административният съд във Варна обяви за нищожна общинската заповед. Делото беше образувано по жалба на Фондация “Царство България”, която се грижи за експлоатацията на обектите в него.