Вижте какво ще решава Министерски съвет утре, 21 януари 2026 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 21 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:



1. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България (“Четвърто споразумение за изменение”) и Споразумението за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в Република България (“Четвърто споразумение за изменение”).

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа



2. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за намерения и разбирателство между правителството на Република България и Brinell Compute GmbH, Германия за реализация на инвестиционен проект на територията на област Пловдив.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа



3. Проект на Постановление за приемане на Наредба за правилата и нормите за проектиране, изграждане и премахване на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и приемно-предавателни станции.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията



4. Проект на Решение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията



5. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Държавно предприятие ,,Пристанищна инфраструктура“.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на културата



6. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на финансите



7. Проект на Решение за прилагане на чл. 3, ал. 2, изречение трето от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Внася: министърът на финансите



8. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за назначаване на извънредния и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и за постоянен представител на Република България в Световната организация по туризъм със седалище в гр. Мадрид, Кралство Испания.

Внася: министърът на външните работи



9. Проект на Решение за приемане на План за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Внася: министърът на външните работи



10. Проект на Решение за приемане на Доклад относно изпълнението на Плана за действие за 2025 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2025 г.

Внася: министърът на външните работи



11. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 22 януари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на вътрешните работи



12. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи“, проведено на 8 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на вътрешните работи



13. Проект на Решение за денонсиране на Меморандума за разбирателство относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (IAMD COE) и на Меморандума за разбирателство относно функционалните връзки по отношение на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (IAMD COE).

Внася: министърът на отбраната



14. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси” за Военноморските сили.

Внася: министърът на отбраната



15. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.

Внася: министърът на отбраната



16. Проект на Решение за одобряване проект на изменение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Фонда за справедлив преход и от държавния бюджет.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



17. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



18. Проект на Решение за отменяне на Решение № 232 на Министерския съвет от 2020 г. за приватизация на имот – частна държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



19. Проект на Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, за имот – публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



20. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на културата за нуждите на Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



21. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Министерството на здравеопазването, Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за изменение на Решение № 926 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



22. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Велико Търново, област Велико Търново.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



23. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на община Бургас, област Бургас.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



24. Проект на Решение за изменение и допълнение на Програмата за условията и реда за подбор на проекти за дейности, които се финансират със средства от Модернизационния фонд, приета с Решение № 67 на Министерския съвет от 2023 г.

Внася: министърът на енергетиката



25. Проект на Решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ от Закона за обществени поръчки за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация (EPC договор) на енергиен обект - нова ядрена централа на избраната от "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД и одобрена от Агенцията за ядрено регулиране площадка (Площадка № 2) ведно с необходимите за изграждането на централата спомагателни обекти и дейности.

Внася: министърът на енергетиката



26. Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти, от находище „Айселана“, участък „Айселана 2“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката



27. Проект на Решение за одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Луда Яна - 2”, разположена в землището на с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик.

Внася: министърът на енергетиката



28. роект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – клиноптилолитови зеолити, от находище „Хриси“, разположено в землището на с. Мост, община Кърджали, област Кърджали, на „ЕКО-ТЕХ“ ЕООД - София.

Внася: министърът на енергетиката



29. Проект на Решение за одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Места”, разположена в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград.

Внася: министърът на енергетиката



30. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на концесионния договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Анекс № 3 от 20 юли 2018 г. и Анекс № 4 от 5 май 2020 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката



31. Проект на Решение за даване на съгласие за изменение на концесионния договор за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран“, сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 9 март 2012 г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 28 февруари 2025 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор.

Внася: министърът на енергетиката



32. Проект на Решение за одобряване на кандидатури за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл. 16 на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура.

Внася: министърът на правосъдието



33. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 23 януари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на правосъдието



34. Проект на Решение за одобряване на финансиране за Министерството на образованието и науката за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката



35. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на образованието и науката, на държавни висши училища и на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката



36. Проект на Решение за приемане на актуализиран Списък на изследователските висши училища.

Внася: министърът на образованието и науката



37. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.

Внася: министърът на земеделието и храните



38. Проект на Постановление за изменение и допълнение на постановление № 494 на Министерския съвет от 2024 г. за определяне на правила за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2021 – 2027 г.

Внася: министърът на земеделието и храните



39. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 януари 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието и храните



40. Проект на Решение за приемане на Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност 2026 – 2029 г. и проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Внасят: министърът на земеделието и храните;

министърът на здравеопазването



41. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на здравеопазването



42. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването



43. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването



44. Проект на Решение за учредяване на възмездно безсрочно право на надстрояване в имот - публична държавна собственост, в полза на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД.

Внася: министърът на здравеопазването



45. Проект на Решение за изменение на Решение № 669 на Министерския съвет от 2025 година за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 3к, параграф 5а, буква „б“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



46. Проект на Решение за одобряване на резултатите от Втората сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество между Република България и Арабска република Египет, проведена от 2 до 4 декември 2025 г., в гр. Кайро, Арабска република Египет.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



47. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), проведено на 8 и 9 декември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



48. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Асен Аврамов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ първа степен.

Внася: министърът на културата



49. Проект на Постановление за създаване на Регионален културен институт ,,Център за художествени занаяти и изкуства - Орешак“.

Внася: министърът на културата



50. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на културата за 2026 г.

Внася: министърът на културата



51. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения на Министерския съвет № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г., № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно Списък № 30 и проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма



52. Проект на Решение за одобряване на Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от Закона за електронното управление.

Внася: министърът на електронното управление



53. Проект на Разпореждане за увеличаване на капитала на „Национална спортна база“ ЕАД.

Внася: министърът на младежта и спорта



54. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Внася: министърът на младежта и спорта



55. Проект на Решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Внася: министърът на финансите



56. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Внася: министърът на земеделието и храните