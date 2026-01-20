Седем области пред грипна епидемия

Още по темата: Близо 4200 са хоспитализираните заради грип и ОРЗ 20.01.2026 15:29

Мерки са обявени във Варна, Добрич и Бургас

Грипната епидемия в България се разширява, обявена е вече в Добрич и Бургас, а във Варна е удължена. Още седем области са на прага да преминат епидемичния праг, съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Към момента над една трета от областите в страната са в епидемична ситуация или непосредствено пред нея. Развитието на грипа следва очаквания модел от предходната година, като дори през последната седмица се отчита леко намаление на случаите спрямо същия период на миналата година.

"В следващите две седмици вирусната циркулация ще се засили и ще обхване и останалите области. Вървим към пик, но в същото време вече има региони с отчетливо намаление на заболеваемостта“, обясни проф. Христова.

В същото време ръст на случаите се отчита в Габрово и Ямбол, които се очаква да влязат в грипна епидемия още през следващата седмица. Повишение има и в областите Русе, Велико Търново, Смолян и Благоевград.

"Едни области ще влизат в епидемия, други ще излизат. Няма да има момент, в който цялата страна едновременно да е в грипна епидемия“, подчерта проф. Христова.