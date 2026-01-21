ССБ разкриха политическите зависимости по върховете на ВКС

Това е само малка част от поредната провокация на ССБ срещу прокуратурата, чийто тайминг ясно показва, че е обвързана с предизборните политическите призиви на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за спешно отстраняване на Сарафов.

Искане за образуване на Тълкувателно дело, изпратено от Съюза на съдиите в България (ССБ) до ръководството на Върховния касационен съд, за пореден път потвърди политическите зависимости на най-висшата съдебна инстанция у нас.

Позовавайки се на противоречива съдебна практика, възникнала в последните месеци, ССБ настояват в сигнал до председателя на ВКС Галина Захарова и заместничката й и председател на Наказателна колегия на ВКС Лада Паунова, върховните съдии да се произнесат по решенията, с които едни върховни и апелативни съдии отказват възобновяване на наказателни дела по искане на и.ф. главен прокурор, а други правят точно обратното и уважават молбите на Борислав Сарафов, съобщава "Епицентър".

Само по себе си искането на ССБ е абсурдно дори и ВКС да образува Тълкувателно дело, каквото няма съмнение, че Захарова ще направи с охота. А дори и Наказателната колегия да се произнесе в ущърб на временния главен прокурор, актът няма да има правна стойност относно неговото пребиваване на върха на държавното обвинение. И това е само малка част от поредната провокация на ССБ срещу прокуратурата, чийто тайминг ясно показва, че е обвързана с предизборните политическите призиви на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за спешно отстраняване на Сарафов.

Абсурдността на искането е свързана с това, че ССБ настоява за произнасяне от Наказателна колегия по въпрос, свързан с прилагането на текстове от съдебния закон. Излиза, че съдиите, които работят с НК и НПК, ще обсъждат трудово-правен и административен казус. Това поражда хипотезата - дали ако се приеме, че трябва да се образува Тълкувателно дело, то не следва да се решава от смесен състав с участието на съдиите от Върховния административен съд, и показва, че ССБ не преследват решаване на проблема, а неговото политизиране.

При едно политическо независимо ръководство на ВКС този въпрос нямаше да стои на дневен ред, защото искането лесно щеше да бъде отклонено. Галина Захарова вече е многократно доказа, че е готова да обслужва лобистките искания на политическите проксита и адвокатските на олигархични кръгове, които от десетилетия правят неуспешни опити за овладяване на прокуратурата. Със сигурност Захарова ще поиска образуването на Тълкувателно дело, като се позове на това, че то касае различни по своя смисъл съдебни разпореждания по дела за възобновявания.

Но ще пропусне да посочи, че именно ВКС първи прокара тази противоречива практика с ясната цел – елиминирането на и.ф. главен прокурор по поръчка на партийната сглобка ПП-ДБ.

Върхушката на ССБ, на която от години в съдебната система гледат като на политическо крило на ПП-ДБ в съдебната власт, просто дава своя принос в подновената пропагандна кампания срещу върховете на прокуратурата. Никак не е случайно, че искането на ССБ до ВКС стана известно във вторник рано следобед, ден преди насрочения партиен протест срещу Сарафов в сряда вечер пред Съдебната палата, който този път за разнообразие ще се разходи и до ВСС.

Час-два по-рано шепа младежи от ПП-ДБ бяха пратени за кратък пърформанс в коридорите на Съдебната палата, за да зоват за оставката на и.ф. главен прокурор. Същото в сряда вечерта ще направят и от НПО „Правосъдие за всеки“, която последната година окончателно се превърна в прокси за улични протести на ПП-ДБ.

Самите депутати от въпросната коалиция също в сряда ще пробват да занимаят парламента с абсурдна декларация, с която да поставят ултиматум на членовете на Прокурорската колегия на ВСС да изпълнят политическо поръчение за „обезглавяване“ на прокуратурата чрез незабавно отстраняване на и.ф. главен прокурор.

Върхушките на ССБ и ВКС, няма съмнение, напълно съзнават, че Тълкувателното им решение няма никаква юридическа стойност, за да повлияе на Прокурорската колегия, която с изрично свое решение е оставила на поста и.ф. главен прокурор и след „ад хок“ поправките на Закона за съдебната власт, ограничили временните мандати на „тримата големи“ в съдебната власт на по шест месеца. Според кадровиците този текст не важи за Сарафов, защото той е се намира в „заварено положение“ и съгласно трайната съдебна практика законите у нас нямат „обратно действие“.

Едно Тълкувателно решение обаче може да се ползва като инструмент за пропаганда, за шантаж, за политически натиск.

Мандатът на Сарафов като временен главен прокурор е от компетенциите не на ВКС, а на Прокурорската колегия и едва след това на Върховния административен съд, който обаче не е сезиран. Разбира се, ако в Министерството на правосъдието попадне министър, който е представител на партия, която цели овладяване на прокуратурата, едно бъдещо Тълкувателно дело на ВКС може да се използва като инструмент за натиск над кадровия орган.

В същото време, след месеци мълчание, че има съдии, които не приемат неформално „спуснатата“ от ВКС директива, през две разпореждания от началото на октомври 2025 г. да се постановяват откази от разглеждания на искания на Сарафов за възобновяване на дела, най-накрая ССБ признава този факт. За ужас на пропагандната медийна машина, обслужваща политическите проксита на олигархията, която също упорито работи за поставянето на „послушно“ ръководство на държавното обвинение.

И този акт на ССБ, както и всички действия на останалите проксита на ПП-ДБ и особено на адвокатите-лобисти, водещи непрестанната пропаганда срещу прокуратурата, с нищо не решават съществения въпрос в съдебната власт – липсата на редовен състав на Висшия съдебен съвет.

И вместо това да е въпросът, чието разрешаване ще доведе до отпадане и на всички останали казуси, породени пак по вина на ПП-ДБ (именно техният доскорошен съпредседател Христо Иванов е този, който въведе изискването от 160 гласа за избор на членове на съвета от парламента), юридическата общност става жертва на поредните дребни провокации, инициирани от олигархично зависими съдии, чиято фиксация е овладяване на българската прокуратура.

Наред с всичко изложено дотук, оказва се, че подаването на сигнала от ССБ има и друг „скрит“ смисъл, а именно – да се опита „да санира“ произнасянето на Конституционния съд по искане на трима апелативни съдии от Варна, които питат дали разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ не противоречи на основния закон. „Епицентър“ вече писа, че трайната практика на различни състави на КС през годините с категоричност отхвърля „обратната сила“ на законодателството, каквато всъщност е била идеята на вносителите от ПП-ДБ на поправката „Анти Сарафов“, които в началото на 2025 г. успяха да изнудят мнозинството от отиващия парламент да я приемат.

По всичко изглежда от политическото крило на ПП-ДБ в съдебната власт и върхушката на ВКС, са силно притеснени, че дори и след година, все пак КС може за пореден път да покаже тежката порочност на лобисткото законодателство, заради това пробват да си осигурят алтернативно Тълкувателно решение.