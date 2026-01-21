Стара Загора посвещава цяла седмица на любовта: конкурси, семейни истории и подаръци за младоженци

Стара Загора отново ще бъде домакин на „Седмицата на брака“ – от 7 до 14 февруари градът ще посвети цяла седмица на любовта, семейството и устойчивите партньорства. Кампанията се организира за втора поредна година от Общината и цели да насърчи младите хора да изграждат стабилни и пълноценни отношения.

Началото ще бъде поставено с конкурс „Мястото, където започна нашият семеен живот“. Двойки от Стара Загора могат да участват, като изпратят кратък разказ, снимка и описание на мястото, където са се запознали – било то парк, училище, работно място или друга важна за тях локация. Историята, събрала най-много харесвания във Facebook, ще спечели вечеря за двама, а второ и трето място – бутилка вино и торта.

Следващото събитие ще събере двойки, сключили брак през февруари преди повече от 50 и 60 години. Те ще бъдат поканени в Общината, за да споделят своя опит, мъдрост и спомени – жест на уважение към дългогодишните семейни връзки и вдъхновение за младите.

На 14 февруари, Деня на влюбените, всички двойки, които ще сключат граждански брак, ще получат специален подарък от Община Стара Загора – билети за опера, предоставени от Държавна опера – Стара Загора, както и поздравителен адрес от кмета Живко Тодоров.

За първи път в инициативата ще се включат и най-малките жители на града. Деца от детските градини ще рисуват в темата „Любовта през детските очи“, а техните творби ще бъдат представени във фотоалбум на официалната страница на общината.

Миналогодишното издание привлече голям интерес и обедини хора от различни поколения около темата за любовта и брака. Тази година инициативи по повод 15-ото издание на „Седмицата на брака“ ще се проведат в над 25 общини в страната, сред които София, Бяла, Ардино, Козлодуй, Костинброд, Ловеч, Шабла и Созопол.