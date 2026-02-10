Преди ужаса от "Петрохан": Светият Синод предупреди семействата и институциите за самозваните "духовни водачи" като заплаха

Подобни езически култове в редица случаи са заплаха за физическото и психическото здраве на хората, за имуществото им, за здравината на семействата им

Българската православна църква предупреди за опасността от самозвани "духовни учители" половин година преди трагедията с шест трупа от сектата от хижа "Петрохан"

В началото на месец август миналата година Светият синод на Българската православна църква призова за по-голяма бдителност по отношение на "гастролиращи гурута, самозвани "духовни учители" и гравитиращите около тях общности". Конкретният повод за официалната позиция на БПЦ бе истерията и пропагандата в част от медиите от посещението на известен "духовен водач" в България. Въпросният Гурудев Шри Шри Рави Шанкар, основател на фондация "Изкуството да живееш", е сред най-честите гости "духовни водачи" в страната ни. През август 2025 г. той проведе своето пето мащабно посещение в България с турнето "Блаженство сред хаоса", включващо събития в София, Пловдив, Варна и Павел баня.

Тогава, от Светия Синод изразиха загриженост "не само за членовете на БПЦ-БП, но и за българските семейства, училища и детски градини, българските читалища и библиотеки, концертни зали, социални и културни центрове, които масово се използват за подобна религиозна пропаганда и с това се цели отчуждаване на народа ни от неговите исконни традиции и духовни корени".

Припомняме обръщението във връзка с последните трагични събития с фатален край около неправителствената "духовна организация" с гуру, "лама" Каушев и хората около него, приели култа към религията, която изповядва и течението, което е създал. Шест човека вече не са между живите.

В позицията си Светият Синод на Българската православна църква обръща специално внимание на факта, че "подобни езически култове в редица случаи са заплаха за физическото и психическото здраве на хората, за имуществото им, за здравината на семействата им, за професионалната им реализация и социална интеграция".

"Нека проявим повече здравомислие", призоваваха на 8 август 2025 година духовниците от Българската православна църква.

Св. апостол Петър казва: "между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел" (2 Петр. 2:1).

"Труд news" публикува обръщението на Светия синод на БПЦ без редакторска намеса:

Обръщаме се към богохранимото ни православно паство в България и по света, както и към медиите, културно-просветните институции и обществеността с призив за по-голяма бдителност по отношение на гастролиращи гуру-та, самозвани „духовни учители“ и гравитиращите около тях общности. Те развиват проповедническа и религиозна дейност у нас, като преплитат своите езически вярвания с некоректно използвани елементи от християнството. Сред основните цели на тези „духовни водачи“ е да въведат в духовна заблуда колкото е възможно повече човеци и така да увеличат числото на своите последователи.

В страната ни и извън нея често се рекламират инициативите на нео-индуистки „духовни водачи“ като Бхактиведанта Свами Прабхупада, Махариши Махеш Йоги, Шри Чинмой, Шри Матаджи Нирмала Деви, Ошо Раджниш, Саи Баба, Шибенду Лахири, Шри Шри Рави Шанкар и мн. др.

Повечето общности, обожествяващи тези водачи, заявяват пред обществеността, че имат за цел да усъвършенстват отделния човек и обществото като цяло чрез създаване на нагласи, умения и условия за „себереализация“ и „хармония“. Култовете, действащи от името на подобни гуру-та, твърдят, че тяхната работа е съсредоточена върху образователни, културни и спортни програми, семинари и курсове за самоусъвършенстване, освобождаване от стреса, подобряване на здравето, засилване на концентрацията и паметта, миротворчески проекти и всеобщ напредък на цялото човечество. Чрез подобни положителни послания те се инфилтрират временно или трайно в календара на редица културни и образователни институти. Така биват подвеждани незапознатите български граждани: кметове, директори, секретари, преподаватели, възпитатели, родители и деца, които биват поставени в ситуация да се приобщават към инициативи, насочени срещу християнския им мироглед и рушащи православната им идентичност.

За нас е крайно неприемливо Господ Иисус Христос да бъде представян от един или друг гуру като поредния от многото „духовни учители“ или като „въплъщение“ („аватар“) на индуисткото божество Кришна. Считаме за недостоен всеки опит да се принизява изкуплението, дарувано ни от нашия Спасител на кръста, и делото Му да се подменя с лъжеучението за кармата и прераждането. Отхвърляме всяко посегателство върху хилядолетната християнска нравственост на българския народ и заменянето й с фалшивата свобода на източни лъжеучения, според които „няма добро и зло“, животът е кръговрат, а човешката личност е „парцалена кукла“ без никакво значение (Шри Шри Рави Шанкар). Ако православните светии са постигнали праведност и светост, от които ние взимаме пример и се ползваме до днес, то те са извършили този подвиг чрез Божията благодат и с пълното съзнание, че имат един-единствен живот, по време на който са се потрудили в смирение, послушание към Църквата, пост, молитва и добродетелност. Затова всеки опит източната медитация да се сравнява с православната молитва, изпразването на съзнанието в сектите да се приравнява към себепознанието и богопознанието в Църквата или йогата да се съизмерва с православната аскеза е грубо изопачаване на факта, че между езичеството и християнството има същностни разлики, произтичащи от това на кои богове се кланят индуистите, Кого почитат християните и какви са стремежите на езичниците и на православните вярващи.

Св. Синод е загрижен не само за членовете на БПЦ-БП, но и за българските семейства, училища и детски градини, българските читалища и библиотеки, концертни зали, социални и културни центрове, които масово се използват за подобна религиозна пропаганда и с това се цели отчуждаване на народа ни от неговите исконни традиции и духовни корени. Освен това, изхождайки от многогодишния си душепастирски опит, Църквата знае, че подобни езически култове в редица случаи са заплаха за физическото и психическото здраве на хората, за имуществото им, за здравината на семействата им, за професионалната им реализация и социална интеграция.

Нека проявим повече здравомислие, както и благодарност към грижовната любов на нашия Господ Иисус Христос, Който чрез Евангелието ни просвещава и предупреждава като Свои възлюбени чеда: „пазете се да ви не прелъсти някой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз; и ще прелъстят мнозина“ (Марк 13:5, 6); „ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или ето, там е, - не вярвайте. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, и ще покажат личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. А вие се пазете: ето, казах ви отнапред всичко“ (Марк 13:21-23). Верни на Христовите заповеди, светите апостоли също ни ограждат от самозванците, които се стремят да отделят вярното стадо от Добрия Пáстир. Св. апостол Петър казва: "между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел" (2 Петр. 2:1). Нека страним от бесовските суеверия, от фалшивото блаженство на гордостта и порока, и да стоим в завета на св. Йоан Рилски като пазим светата православна вяра, живеем непорочно и свидетелстваме пред целия свят, че Иисус е Христос (срв. 1 Йоан. 5:1) – единственият Път, Истина и Живота за всички човеци!