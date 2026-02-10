В УМБАЛ Бургас раздвижват пациенти с виртуална реалност

УМБАЛ Бургас е първата болница в страната, която използва виртуална реалност за рехабилитация на пациенти. Системата VR Medical вече е на разположение в Отделението по физиотерапия и рехабилитация. Тя помага на хората да се възстановяват по-ефективно след травми, операции, неврологични увреждания.

Прилича на компютърна игра, но всъщност е терапевтична система, проектирана специално за рехабилитация с реални медицински цели. Технологията не замества медицинските специалисти, а работи съвместно с тях и вече рутинно се прилага в работата на отделението, обясни Калин Бошев – старши рехабилитатор в УМБАЛ Бургас и официален сертифициран треньор за България.

Пациентът поставя VR очила, които го „потапят“ в цифров свят – например виртуален път, парк или помещение с различни предмети. Той вижда виртуален образ (аватар) и изпълнява задачи като стискане и преместване на предмети, поддържане на баланс, прескачане, ходене или други упражнения. Сензори следят как се справя, същото наблюдава на таблет и терапевтът.

Системата се използва за възстановяване и подобряване на силата, баланса, гъвкавостта и координацията след травми, операции и неврологични заболявания. Помага и за подобряване на паметта и концентрацията. Упражненията са интересни и мотивиращи, което ги прави особено подходящи и за деца. Може да се работи едновременно с двама пациенти, които изпълняват различни задачи.

Напредъкът се записва, за да може терапевтът да следи и да адаптира програмата. „Въпреки че пациентът „влиза“ във виртуалния свят, истинският терапевт остава ключов - той подготвя терапията, наблюдава прогреса, адаптира упражненията и гарантира безопасност и правилно изпълнение на задачите. Виртуалната реалност не е бъдеще – в УМБАЛ Бургас тя е настояще“, коментира доц. Светла Шопова от катедра „Рехабилитационна и морска медицина“ в Бургаския държавен университет, с която отделението има дългогодишно партньорство като база за обучение.