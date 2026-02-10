Няма конспирация в случая "Петрохан"

Още по темата: Рейнджърите от Петрохан се гръмнали от отчаяние 10.02.2026 09:45

За съжаление няма конспирация.

За съжаление, защото тогава най-голямата, най-тъжната и непрежалима жертва нямаше да е дете. То - децата! -е на дъното на всичко.

Не знам как да се изолирам от този свят, потънал в политическа параноя. Как да спра екраните да изсмукват мозъка и душата ми.

Превръщаме се в опаковки с вид на хора, отвътре облицовани с екрани, които се наблюдават взаимно.

Всякакви политически и конспиративни коментари ще бъдат трити. Любезно моля за съобразяване с написаното от мен в този статус.