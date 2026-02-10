„БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ - 117 животни вече намериха своя дом

117 опашатковци, участници в инициативата на Столичната община „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ вече намериха своя нов дом. Тази кампания е кауза, в която десетки хора обединяват усилията си, за да може поредното изоставено, гладно и забравено бездомниче да прекрачи прага на нечий дом и да се озове в прегръдките на семейството си. Този път завинаги.

Числото „117“ ни мотивира да продължим напред и с инициативата „Вече съм вкъщи!“, в която ви разказахме шест истории на осиновени кучета и техните семейства чрез снимките на фотографа Иван Шишиев („Етюд-и-те на София“). Ще има още истории, ще има изложба и игри за хора и нечовеци, но затова – имайте още малко търпение!

Скоро стартира и разпространението на плакатите от кампанията, като чрез сканиране QR кода върху тях можете да изживеете историята на всеки един наш герой, а и кой знае – може пък да се влюбите в мокрото му носле и да го пожелаете за свой приятел!