Златни пясъци може да се сдобие с пожарна служба

Община Варна ще съдейства за разкриването на целогодишен противопожарен участък, който да обслужва курортите Златни пясъци, Св. св. Константин и Елена и голяма част от район "Приморски“, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Идеята е да бъде изградена лека постройка в имота на Пето РУ на Златни пясъци, а средствата могат да бъдат осигурени от приходите от туристически данък.

Темата е била дискутирана на работна среща между зам.-кмета Илия Коев, директорите на полицията старши комисар Красен Торимацов и на противопожарната служба старши комисар Стоян Стоянов, юристи и представители на туристически бранш.

Последните от години настояват в курорта да бъде обособена пожарна служба, защото има целогодишно работещи хотели и апарткомплекси.

До момента дейността е обезпечена само през трите летни месеца, когато на Златни пясъци дежурят командировани огнеборци.

През останалото време при инцидент в комплексите или гъсто населените вилни зони времето за път на противопожарните екипи от града е средно 20 минути, посочи старши комисар Стоянов. По думите му разрастването на Варна на север прави наложително осигуряването на целогодишен участък в този район.