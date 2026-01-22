Пропадна асфалтът край строежа на метрото в кв. "Слатина"

Асфалтът на кръстовището при улиците "Гео Милев" и "Слатинска" пропадна тази сутрин, 22 януари. На място веднага дойдоха служители на столичния метрополитен, предаде репортер на "Труд news".

Опасенията на случайни минувачи и шофьори са, че е възможно още по-голям участък от кръстовището да пропадне заради строителните дейности.

Изграждането на новата отсечка на подземния градски транспорт продължава вече няколко години. Очаква се през 2027 г. София да има нови 6 километра метро - през кв. „Слатина” до „Цариградско шосе”.

Снимки: "Труд news"

Къде

Първата от шестте спирки – МС „Ситняково”, е ситуирана източно от кръстовището на бул. „Ситняково“ и ул.„Гео Милев“. Тя е с два входни вестибюла. Втората - МС „Гео Милев”, е разположена западно от кръстовището на улиците „Николай Коперник“ и „Гео Милев“. Станцията е с два входни вестибюла – един под кръстовището и един под ул. „Гео Милев”, западно от това кръстовище. Третата спирка - МС”Слатина”, се намира под пътното платно на ул. „Гео Милев”, западно от река Слатинска. Тя също е с два входни вестибюла. Четвъртата - МС ”Шипченски проход”, е разположена напречно на бул. „Шипченски проход”, за­падно от кръстовището му с бул.”Асен Йорданов”. Станцията е с един входен вестибюл с изходи към жк „Слатина” и бул. „Шипченски проход”.

Петата спирка – МС ”Арена София/ София Тех Парк”, е разположена под източното пътно платно на бул. „Асен Йорданов”. Тя е с един централен вестибюл. Западният вход на този вестибюл е непосредствено пред зала „Арена София” с капацитет 18 хил.зрители. Източният вход на станцията е разположен в източния тротоар на булеварда пред входа на „София Тех Парк”.

Последната станция - МС „Цариградско шосе”, ще е изцяло под локалното платно на вход­но-изходната артерия на София - бул. „Цариградско шосе“, при спирката на градския транспорт при УМБАЛ „Света Анна“ и ще стига до кръстовището с бул. „Йе­русалим”. Станцията е с два входни вестибюла. Последната станция освен да обслужва плътно застроените територии с жилищни, административни и търговски сгради на ж.к. „Младост” и ж.к. „Полигона” има и важно значение за навлизащите в града автомобили.