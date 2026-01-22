В Бургас минават онлайн заради грипа

Още по темата: Близо 4200 са хоспитализираните заради грип и ОРЗ 20.01.2026 15:29

Грипна епидемия бе обявена в Бургас - от днес, 22 януари, до 30 януари.

За този период в сила влизат временни противоепидемични мерки: преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м между тях.

Временно се ограничават свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации, посочиха още от министерството.

Тези мерки са в сила за още две области, след като Варна удължи тяхното действие до 26 януари, вместо първоначално предвиденото – от 14 до 20 януари.

Другата област в грипна епидемия е Добрич, където мерките важат от 19 до 25 януари.

Ръст на заболелите има също в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Габрово, Благоевград и София-област.