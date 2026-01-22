В Стара Загора избират име на новородено тигърче

5 000 предложения, сред които Мина и Зара

Родено е в Деня на Св. Мина

В Стара Загора избират име на новороденото тигърче в зоопарка. Кампанията е по идея на кмета Живко Тодоров и предизвика изключителен интерес. Срокът за предложения бе до 21 януари, а резултатът ще бъде обявен до броени дни.

Малката тигрица е родена на 11 ноември 2025 г., в деня на Свети Мина. В кампанията за избор на име има над 5 000 предложения, като ясно се открояват няколко водещи имена. Сред най-предпочитаните е Мина – символично свързано с деня на нейното раждане. Силен отклик получи и името Зара, като израз на принадлежност към града, както и вариантите Тангра и Верея, носещи историческа и местна символика.

Интерес предизвика и предложението Парвати – името на индуистката богиня на любовта, плодородието и женската сила, често изобразявана върху тигър. Друго предложение е Аним, с латински произход – „дух, ум и живот“. Вдъхновени от имената на родителите Карина и Белчо, участници са дали идеи за Киара и Белвина.

Името, предложено най-много пъти, ще бъде официалното име на тигърчето.

Сред всички участници, предложили избрания вариант, с жребий ще бъде излъчен един победител, който ще получи безплатен вход за зоопарка.

Текст под снимка: Срокът за участие в избора на име на тигърчето бе до 23.59 ч. на 21 януари 2026 г.