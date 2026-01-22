Тръмп учреди официално Съвета за мир, премиерът в оставка Росен Желязков подписа за България

В протокола от последното заседание на Министерски съвет от 21 март 2026 г. няма следа от взето решение за участие на страната ни.

Премиерът Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Българският министър-председател в оставка стана част от церемонията по учредяването, която се състоя в Давос.

Росен Желязков и унгарският премиер Виктор Орбан бяха седнали един до друг. Българският премиер и унгарският му колега бяха и единствените представители на ЕС на церемонията по откриването на Съвета за мира.

Към този час няма официално съобщение за форума, също и кога правителството е взело решение България да се присъедини към страните-учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп.

В протокола от последното заседание на Министерски съвет от 21 март 2026 г. няма следа от взето решение за участие на страната ни. Юристи припомниха пред "Труд news", че за участие в международни договори и съгласно Закона за международните договори на Република България, е необходимо решение на МС или ратификация от Народното събрание.

От правителствената пресслужба обявиха, че министър-председателят Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев са поздравили Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа, като тримата са разговаряли в Давос преди учредяването на международната организация.

Младенов подчерта, че в устава на Борда за мир, познат до днес повече като Съвета за мир, финансовият принос на държавите-участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово с вноска от 1 млрд. долара. В началото за въпросната вноска се говореше като задължително условие за членство, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.

Министър-председателят на България в оставка сложи подписа си под устава на Съвета за мир.

Страните, представени на сцената в Давос, бяха предимно от Близкия изток и Южна Америка, като сред присъстващите лидери бяха представители на Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Аржентина и Парагвай.

Асошиейтед прес и ДПА отбелязват, че България е сред страните в Съвета, като участието на България е подписано от премиера в оставка Росен Желязков, предава БТА.

ДПА пише, че около 60 правителства са били поканени да се присъединят към Съвета, но малко от западните съюзници на Вашингтон открито обявиха, че приемат да се присъединят към този орган. Унгария и България са единствените страни от ЕС, които са подписали засега Устава на Съвета.