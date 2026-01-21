Напрежение в Германия: Поддръжници на терористичната групировка YPG/SDF с железни пръти срещу полицията (ВИДЕО)

Демонстранти нападнаха полицията с пиротехника и железни пръти, ограбиха ресторант в Дортмунд по време на протести срещу операциите на сирийската армия

Поддръжници на терористичната групировка YPG/SDF нападнаха полицаи и извършиха вандалски прояви в няколко германски града във вторник вечерта, докато демонстрациите заради напрежението в Сирия станаха нажежени, предава Anadolu Agency.

В Щутгарт демонстрация, организирана от YPG/SDF, бързо се превърна в хаос, след като демонстрантите многократно запалваха пиротехнически изделия и атакуваха преминаващи превозни средства и полицаи.

Когато се опитаха да пробият и полицейските кордони, властите използваха лютив спрей, за да овладеят тълпата.

"За съжаление, нашите служители бяха изложени на масови насилствени действия", каза говорителят на полицията в Щутгарт Тимо Бренер. "Само благодарение на щастливите обстоятелства никой от служителите не беше пострадал", допълни той.

Полицията задържа за кратко 75 души по подозрение в нарушаване на обществения ред, нападение над служители на реда и нарушаване на законите за взривни вещества, митингите и събранията. Всички бяха подложени на проверка на самоличността и снемане на пръстови отпечатъци.

Властите са направили видеозаписи на инцидентите и са разположили хеликоптер за въздушно наблюдение, заявявайки, че ще анализират материалите, за да идентифицират и преследват отговорните лица.

Подобни инциденти с насилие се случиха в Дортмунд, където демонстранти, подкрепящи YPG/SDF, нападнаха сирийски ресторант близо до централната жп гара. Те хвърляха столове и маси и чупеха прозорци.

Полицията официално разпусна демонстрацията в Дортмунд, но насилието по улиците продължи. Демонстрантите хвърляха фойерверки и пиротехнически изделия по служителите на реда, като някои нападнаха полицаите с железни пръти. Много служители на реда бяха ранени при сблъсъците.

Протестите дойдоха, докато сирийските армейски сили провеждаха операции в североизточна Сирия, след като SDF не спазиха разпоредбите на споразумението за прекратяване на огъня. Съгласно споразумението, SDF бяха длъжни да изтеглят военните си формирования на изток от река Ефрат и да предадат административния и охранителен контрол над провинциите Ракка и Дейр ез-Зор на сирийското правителство.

Споразумението също така постановява, че всички гранични пунктове и енергийни ресурси трябва да бъдат под ръководството на централното правителство, като персоналът на Сирийските демократични сили (SDF) ще бъде индивидуално интегриран в сирийските министерства на отбраната и вътрешните работи след проверка за сигурност.

Министерството на отбраната на Сирия обяви четиридневно прекратяване на огъня със Сирийските демократични сили (SDF) във вторник вечерта, "в съответствие с договореностите, обявени от сирийската държава със SDF“ и „от желание да се гарантира успехът на полаганите национални усилия".

Сирийските демократични сили (SDF) са доминирани от YPG, сирийския клон на терористичната групировка ПКК, пише Anadolu Agency.

Въпреки забраната, групировката остава активна в Германия с близо 15 000 последователи сред кюрдското имигрантско население. Германската разузнавателна агенция BfV предупреди, че ПКК остава най-голямата чуждестранна екстремистка групировка в страната, като последователите ѝ са способни да извършват насилствени атаки, ако бъдат инструктирани от лидери на групата в чужбина.