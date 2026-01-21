Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна заяви днес, е започнала разследване срущи високопоставен служител на президентската канцелария, който е и бивш член на управителния съвет на държавната нефтена и газова компания Нафтогаз. Прокуратурата провежда разследването по подозрения за незаконно присвояване на средства в областта на зелената енергия, предаде "Ройтерс".

Антикорупционната прокуратура съобщава в социалните мрежи, че предполагаемото престъпление е свързано с предявяване на средства за зелена енергия за съоръжения, намиращи се на територията, окупирана от Русия през 2022 г.

От ведомството посочват, че по случая са идентифицирани общо девет заподозрени.