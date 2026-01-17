Зеленски разпореди спешни действия за енергийната криза

Още по темата: Отново: Русия удари газова инфраструктура в Украйна 17.01.2026 14:56

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разпореди спешно ускоряване на вноса на електроенергия и доставките на допълнително енергийно оборудване, след като страната навлезе в най-тежката си енергийна криза от началото на руската инвазия, предаде Ройтерс.

По-рано тази седмица украинското правителство обяви извънредно положение в енергийния сектор заради масирани руски удари по инфраструктурата. В момента електроенергийната система покрива едва около 60% от потреблението в страната.

„Всички необходими решения вече са взети. Увеличаването на вноса на електроенергия трябва да продължи без никакво забавяне“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“ след среща с представители на правителството и въоръжените сили.

Министерството на енергетиката съобщи, че в повечето региони са въведени планирани прекъсвания на тока. Най-тежка е ситуацията в Киев и околностите, където десетки жилищни сгради остават без отопление на фона на температури до минус 16 градуса.

Премиерът Юлия Свириденко добави, че правителството и държавната компания „Нафтогаз“ обсъждат и допълнителен внос на природен газ през годината, без да уточняват конкретни количества.