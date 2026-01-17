Още една държава изпраща военни в Гренландия

Словенското правителство одобри изпращането на двама офицери от Словенската армия в Гренландия за участие в международното военно учение „Арктическа устойчивост“ под ръководството на Дания, съобщи телевизия Ен 1.

Учението цели засилване на регионалната сигурност и демонстрация на единство между страните от НАТО. Гренландия се смята за стратегическа зона, където Русия може да възпрепятства съюзническите подкрепления.

Досега няколко държави вече изпратиха свои войници и офицери в Гренландия. Това са Франция (15 войници), Германия (13 войници), Швеция (трима офицери), Норвегия (двама войници), Финландия (двама офицери), Нидерландия (един морски офицер) и Обединеното кралство (един офицер).

На военните учения, според генерал-майор Сьорен Андерсен от обединеното арктическо командване на Дания, са поканени и САЩ.

„САЩ като член на НАТО, разбира се, са поканени“ да участват в операцията, която е свързана най-вече със случващото се в Украйна.

Учението се провежда на фона на заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за присъединяване на Гренландия към САЩ, но Белият дом увери, че разполагането на европейски войски няма да промени тези планове.