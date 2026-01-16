Германия може да изпрати Eurofighter и самолети за морско патрулиране в Гренландия

МО на Германия заяви, че разузнавателен екип ще оцени как Германия може да допринесе за ученията на НАТО в Арктическия регион

Германия обмисля изпращането на изтребители Eurofighter, разузнавателни самолети и военноморски кораби в Гренландия за учения на НАТО, насочени към укрепване на сигурността в Арктика, заяви в петък говорител на Министерството на отбраната. Съобщението дойде, след като германски военен разузнавателен екип замина за Гренландия, за да оцени условията за потенциални бъдещи учения със съюзниците от НАТО в стратегически важния регион, предава Anadolu Agency.

Говорителят на Министерството на отбраната Михаел Стемпфле заяви, че екипът ще оцени различни военни варианти в координация с Дания, която ръководи мисията. "Въпросът е дали Арктика е сигурна и как можем да допринесем заедно с нашите партньори от НАТО", каза Стемпфле пред репортери в Берлин. "Обмисляме учения с разузнавателни самолети P-8 Poseidon, разполагането на фрегати или други военноморски части за морско наблюдение, а теоретично и разполагането на Eurofighter", уточни той.

Разузнавателната мисия се ръководи от Дания и включва участие от Норвегия, Швеция, Финландия, Великобритания, Франция и Холандия. Германия е изпратила повече от дузина военни, включително експерти по логистика от различни родове войски.

Стемпфле каза, че екипът ще проучи местните условия и трудните метеорологични модели, за да определи какви видове учения могат да се провеждат на сушата, в морето и във въздуха: "Когато обмисляте какви учения биха могли да се провеждат там – в морето, на сушата, във въздуха – трябва да вземете предвид местните условия и точно това трябва да се случи".

На въпроса дали мисията може да доведе до постоянно разполагане на сили, Стемпфле заяви, че е твърде рано да се правят подобни оценки: "Твърде рано е да се прецени дали става въпрос за разполагане на войски“, каза той. „Доколкото знам, сега става въпрос предимно за разглеждане на условията на място, след това и за разговори в рамките на НАТО с нашите партньори, а всичко останало можем да кажем едва след като разговорите на място и по-нататъшните разговори се проведат през следващите седмици".

Плановете, ръководени от Дания, за засилване на военното присъствие и провеждане на учения в Гренландия идват на фона на засилено напрежение с администрацията на САЩ.

Президентът Тръмп отдавна настоява, че САЩ "се нуждаят от Гренландия" и не е изключил използването на военна сила за постигане на тази цел. Кризисните преговори в сряда в Белия дом между висши американски служители и датски и гренландски лидери не успяха да разрешат спора.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви късно в четвъртък, че Германия е наясно със заплахите, произтичащи от Русия и Китай в региона, и предположи, че засиленото присъствие на НАТО в Гренландия би могло да отговори на опасенията на президента на САЩ Доналд Тръмп, без да се компрометира суверенитетът на Дания. "Ние просто отнемаме основния му аргумент (на Тръмп), като казваме, че осигуряваме тази територия", каза Писториус пред обществения радио-телевизионен оператор ARD. "Ние не само споделяме вашите опасения за сигурността, но и сме ангажирани да ги адресираме заедно".

Междувременно германският външен министър Йохан Вадефул коментира пред репортери в петък, че Германия ще работи за засилване на диалога между САЩ и Европа относно Гренландия. Той добави, че Берлин е готов да поеме водеща роля по отношение на сигурността в Арктика. "Като европейци, ние трябва бързо да преодолеем съществуващите различия и да наваксаме по отношение на възможностите. Целта е ясна: като европейци, ние трябва да сме готови да поемем отговорност за нашата сигурност заедно", каза той на пресконференция в Берлин. "Германия е готова да поеме лидерска роля. Това се отнася за източния фланг на НАТО в рамките на засилената отбранителна готовност на ЕС, а също и за Арктика, където сме изправени пред ново измерение на сигурността", подчерта той.