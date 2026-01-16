Германия не позволи на „сенчест“ танкер да влезе в Балтийско море

Германия отказа влизане в Балтийско море на танкер от т.нар. руски „сенчест флот“. Това съобщиха новинарският портал Tagesschau и вестник Süddeutsche Zeitung.

Според техните данни, на 10 януари "танкерът-зомби" Tavian (което означава, че съдът е с незаконно променен идентификационен номер по Международната морска организация) е влязъл в германски води в Северно море. Вероятно е пътувал към Балтийско море, за да достигне нефтения терминал в Санкт Петербург.

Германската федерална полиция е изпратила хеликоптер до кораба и е поискала от капитана да предостави пълна информация за него.

Станало ясно, че Tavian е в списъка със санкции на САЩ от 2021 г. и сега плава под фалшив флаг и с фалшифициран идентификационен номер. Предишните му имена са Arcusat и Tia. Заради това германските правоохранителни органи са забранили на танкера, от клас Aframax, да влиза в Балтийско море.

Германската служба за морска безопасност подчерта, че това е първият регистриран случай на „зомби-танкер“, появяващ се край бреговете на Германия.

Според „Старборд Маритим Интелиджънс“ (Starboard Maritime Intelligence) плавателният съд е завил на север към Норвегия, вероятно с маршрут към северното руско пристанище Мурманск, заобикаляйки Скандинавския полуостров.

Освен това, танкерът не е посочен в нито една база данни. Equasis, популярен сайт за корабоплавателната индустрия, го посочва като „никога не е съществувал“. А базата данни на Международната морска организация (IMO) не съдържа плавателен съд с номера, който Tavian съобщава. Що се отнася до знамето, под което плава, някъде е посочен флагът на Танзания, някъде – на Камерун.

Въпреки че разпоредбите на IMO гарантират свободата на корабоплаване, те дават правото на крайбрежните държави да ограничават тази свобода за кораби, плаващи под фалшив флаг. Под този претекст американските военни задържаха танкера Bella 1 във водите между Исландия и Шотландия.

Kорабни брокери са съобщили пред Bloomberg, че танкерът е бил регистриран в глобална база данни миналия март под временното име Linhai Huajie LH202313 като „поръчка“. Китайската корабостроителница Linhai Huajie е трябвало да го достави на Sempre Shipping - компания, регистрирана на Сейшелските острови на адрес, споделен с няколко други компании, чиито кораби са в списъка със санкции на САЩ.

Но през април всички записи за Tavian са изчезнали и няма съобщения за доставката му.