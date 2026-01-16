Германци със снегоходки преминаха незаконно руско-финландската граница

Инцидентът се разследва като незаконно преминаване на държавна граница

Трима германски туристи със снегоходки са преминали незаконно границата между Русия и Финландия близо до ски курорта Палякка в Куусамо, съобщи пресслужбата на финландската гранична охрана.

Според доклада инцидентът е станал на 14 януари. Туристите са заподозрени в незаконно преминаване на държавната граница от Финландия до Русия и обратно. Граничен патрул от Кайнуу ги е задържал близо до границата веднага след инцидента.

По време на първоначалния разпит трима млади мъже от Германия са признали, че са преминали границата "от любопитство". В съобщението се уточнява, че на мястото, където се е случил инцидентът, не е имало гранична ограда.

Комисарят по границите на област Кайнуу се е свързал с руските си колеги в област Калевала. Разследването на инцидента продължава.

През август 2025 г. беше съобщено , че е засечено незаконно преминаване на морската граница между Финландия и Русия от развлекателен кораб. Яхтата е преминала границата, но се е върнала на финландска страна. Нарушението е било незабавно регистрирано от система за техническо наблюдение, припомня "Ведомости".