Тимошенко отива в затвора, ако не плати 760 000 долара до пет дни

Тимошенко нарече НАБУ банда, действаща извън закона

Лидерът на партията партия "Баткивщина" Юлия Тимошенко ще бъде задържана под стража, ако не внесе изискваната гаранция от 760 000 долара в рамките на пет дни. Това следва от решение, прочетено от съдия на заседание за определяне на мярката ѝ за неотклонение "задържане под стража" по делото за подкуп на парламентарен орган, предава ТАСС.

"Сумата за гаранция трябва да бъде платена от самата обвиняема или от нейния представител в рамките на пет дни", каза той.

По-рано по време на изслушването Тимошенко настоя, че не разполага с необходимите средства за внасяне на гаранция, тъй като е превела средствата, с които разполага, на дъщеря си за бизнес цели. Тимошенко остава на свобода и не е задължена да носи електронна гривна.

Юлия Тимошенко е излежавала присъда в затвора по времето на украинския президент Виктор Янукович. На 11 октомври 2011 г. тя е осъдена на седем години затвор за злоупотреба с власт по време на преговорите за газ с Русия. Тимошенко е освободена с решение на Върховната рада на 22 февруари 2014 г. след държавния преврат в Киев. Тя е прекарала повече от две години зад решетките.

Юлия Тимошенко смята, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специализираната прокуратура за борба с корупцията са се превърнали в органи на политическо влияние върху висшето ръководство на страната.

"Добре, дойдоха в кабинета ми. Но кажете ми, защо нахлуха в съседния кабинет на депутата Сергий Власенко, който ръководи временната разследваща комисия (на Върховната рада), разследваща корупция в правоохранителните органи и съдебната система? Какви основания имаха за това? Те са банда, а не НАБУ... Какво имаме тук, сталинистки режим?", каза днес Тимошенко в съдебната зала, където тече процесът срещу нея по обвинения в подкуп на депутати.

НАБУ и Специализираната прокуратура за борба с корупцията действат в страната от 11 години, продължи лидерът на "Баткивщина". Тя призна, че е гласувала за създаването на тези органи. "Някога бяхме наивни, вярвайки, че въвеждаме ред в страната... Простете ни, просто не знаехме, че това няма да са антикорупционни агенции, а по-скоро агенции за политическо влияние върху висшето ръководство на страната... Когато нямат нужда да влияят, те си стоят и прикриват корупцията. А когато трябва да се справят с политиците, се справят", подчерта Тимошенко.