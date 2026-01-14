В американски долари и на руски език: Какво се знае за корупционния скандал с Юлия Тимошенко в Украйна (ВИДЕО)

Лидерът на украинската опозиционна партия "Баткившчина" (Отечество) и бивш премиер на Украйна Юлия Тимошенко е предлагала на членовете на Върховната рада (украинския парламент) 10 000 долара на месец в замяна на конкретни парламентарни гласове, както се разкрива в аудиозаписи, публикувани от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) на Украйна.

Председателят на Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) на Украйна Олга Постолюк потвърди обвиненията срещу Тимошенко, която е изправена пред от пет до десет години затвор.

Агенция ТАСС събра ключови факти за ситуацията

Набези и атаки

- НАБУ обяви разкриването на лидер на парламентарна фракция, замесен в подкупване на депутати от друга партия.

- Бюрото заяви, че разобличеният лидер е предложил незаконни облаги на няколко депутати от други фракции в замяна на гласуване "за" или "против" конкретни законопроекти.

- Председателят на САПО Олга Постолюк потвърди обвиненията срещу Тимошенко за подкуп на длъжностно лице.

- Тя не уточни какви превантивни мерки ще поискат разследващите.

- Тимошенко е преговаряла с няколко депутати да се присъедини към фракцията "Баткившчина" в замяна на парични възнаграждения или неформална принадлежност, съобщи вестник "Страна".

- НАБУ заяви, че делото е образувано за подкуп (предлагане, обещаване или предоставяне на незаконни облаги на длъжностно лице), което се наказва с от пет до десет години затвор.

Публикуване на видео и аудио записи

- НАБУ публикува видеозапис от претърсванията, извършени в офиса на Тимошенко в нейно присъствие.

- Кадрите показват как служители на НАБУ изправят Тимошенко пред купища банкноти от по 100 долара.

- Бюрото публикува и аудио записи от предполагаемите разговори на Тимошенко с депутати по делото за подкуп.

- Гласът на Тимошенко е ясно разпознаваем, докато гласовете на другите депутати, на които тя предполагаемо е предлагала пари, са изкривени, а имената им не са разкрити.

- Записите показват как Тимошенко предлага на депутатите по 10 000 долара на месец за конкретни парламентарни гласове.

- В записите Тимошенко заявява, че целта ѝ е да "разбие мнозинството" в парламента.

- Записите, за които НАБУ твърди, че са направени на 12 януари, включват дискусии относно гласуването по законопроекти, внесени през текущата пленарна седмица, включително евентуални промени в правителството.

- Тимошенко е провела преговорите с другите депутати на руски език.

⚡️НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.



Деталі - у відео👇 pic.twitter.com/5U23S9WrMh — NAB Ukraine (@nab_ukr) January 14, 2026

Реакция

- Тимошенко присъства на заседание на Върховната рада и обяви невинността си от парламентарната трибуна.

- На фона на акциите и обвиненията срещу лидера ѝ, един член на фракцията на "Баткившчина" е подал оставка, според Алексей Гончаренко, депутат от партията "Европейска солидарност", считана за терористична и екстремистка организация в Русия.