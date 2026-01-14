Експерти смятат, че отбранителният концерн "Алмаз-Антей" увеличава производството на местни ракети земя-въздух (ЗРК) със среден обсег 9М317М, необходими за ракетните системи "Бук-М3". Една такава система е способна да носи пълен комплект от шест ЗРК, според Telegram канала на "Военна хроника".

Докато преди две години всяко самоходно оръдие разполагаше само с два транспортно-пускови контейнера, сега специалистите очакват увеличение на боеприпасите му. Това ще позволи на зенитно-ракетните комплекси 9М317М по-ефективно да отблъскват атаки от украинските въоръжени сили.

През септември 2025 г. гореспоменатият "Алмаз-Антей" съобщи за ранното производство на "Бук-М3", който отбранителната промишленост предаде на руските въоръжени сили.

