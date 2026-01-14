Още по темата: Лавров: Антируските политици в Европа са обречени 07.01.2026 09:25

ЕС, като изисква прекратяване на огъня, се опитва да запази режима в Киев

Европейските изявления, че всичко различно от прекратяване на огъня е второстепенно спрямо уреждането на конфликта в Украйна, целят да спечелят време за подкрепа на режима в Киев и запазване на самото му съществуване. Това каза руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция след разговори с външния министър на Намибия Селма Ашипала-Мусавя, съобщават руски медии.

„И тези, които сега говорят – европейците например, постоянно – Германия, а още повече британците – сега приоритет номер едно е прекратяване на огъня, 60-дневно прекратяване на огъня, постоянно. Това, разбира се, не е сериозно, въпреки че сме готови да го обсъдим с тези представители. Но когато казват, че всичко друго освен прекратяване на огъня е второстепенно, е ясно за какво говорят. Става въпрос за това отново да се пазарят за допълнително време, за да подкрепят режима в Киев, да запазят неговата същност“, каза Лавров.

„И всъщност всички инициативи, които Европа обсъжда, включително тези, обсъждани в Париж с участието на господата Виткоф и Кушнер, всички тези инициативи са насочени единствено към запазване на настоящия нацистки режим в онази част на Украйна, която те се надяват да остане след уреждането, което послушно изпълнява волята на Запада, преди всичко волята на Брюксел – ЕС и НАТО. И Брюксел, този колективен Брюксел, е заинтересован да се подготви за война срещу Руската федерация. Те говорят за това открито“, отбеляза Лавров.