Американският мобилен ракетен комплекс за противовъздушна отбрана "Темпест" (Tempest) , който по-рано беше доставен в Украйна и се подлага на бойни изпитания там, се разглежда като ключов елемент в създаването на бъдеща "Стена от дронове" на НАТО по границите на Русия, заяви пред агенция ТАСС Александър Степанов, военен експерт в Института по право и национална сигурност към Руската академия за национално стопанство и държавна служба при президента (РАНХИГС).

"Много е вероятно след тестове на украински полигон, подобни системи да бъдат доставени на страните от НАТО, предимно на тези, граничещи с Руската федерация, като ключов компонент в създаването на така наречената стена срещу дронове", каза той.

Според Степанов, "Темпест" е компактна и сравнително евтина система, разработена в сътрудничество между американския частен сектор и военната индустрия. Системата е оборудвана с ракети AGM-114L Hellfire Longbow с милиметрова радарна самонасочваща глава, което позволява на ракетата да работи на принципа "изстреляй и забрави" с възможност за заключване към целта след изстрелване.

Ключовата мисия на "Темпест" е да противодейства на барикадиращи боеприпаси и бойни дронове с голям обсег, като например "Геран". Системата за противовъздушна отбрана е проектирана и за прихващане на ракетни боеприпаси, но има определени ограничения по отношение на обхвата на ракетата и скоростта на целта. Например, тя не може да прихваща високоскоростни цели, особено хиперзвукови.

Експертът подчерта икономическото предимство на системата: "По отношение на цената, в сравнение с батерия "Пейтриът", която може да струва до милиард долара, подобни мобилни системи имат предимство". Според него общата цена на системата "Темпест" може да достигне 600 000 долара, включително шасито, радара и двете ракети.

Относно "Стената от дронове"

Проектът "Стена от дронове" е съвместна инициатива, предложена от Германия, Полша, Финландия и балтийските държави, насочена към разполагане на многопластова система за наблюдение и автоматизирана система за защита от дронове по границата с Русия. Проектът в момента е в етап на разработване и избор на прототип.