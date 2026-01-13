Руски експерт: Безпилотният "Посейдон" е връх в разработването на подводни дронове

Засега "Посейдон" е практически неуязвим, особено като се има предвид, че може да действа на дълбочина до 1000 метра

Безпилотният подводен апарат "Посейдон" е най-модерният и практически неуязвим за вражеска атака, заяви Валерий Половинкин, главен научен сътрудник на Държавния изследователски център "Крилов".

"Ако вземете айсберг, "Посейдон" е върхът на безпилотните подводни технологии. Превозно средство, което може да остане под вода толкова дълго време, да се контролира, да се избягва и да поддържа толкова постоянно висока скорост, е, разбира се, революция. С право е наречено "оръжие на Страшния съд" <…> "Посейдон" е практически неуязвим, особено като се има предвид, че може да се движи на дълбочина до 1000 метра", каза Половинкин в интервю за всекидневника "Российская газета".

"Засега "Посейдон" е практически неуязвим, особено като се има предвид, че може да действа на дълбочина до 1000 метра. Освен това в океанската хидрология съществува концепция, наречена слой със скок на плътността, която позволява на превозното средство да се скрие под слой вода с по-висока плътност, където би било изключително трудно да бъде открито. Струва си да се помни, че няма само един "Посейдон" – няколко могат да бъдат изстреляни едновременно от различни посоки. Същото важи и за "Буревестник" – това е върхът на технологията за въздушни дронове. Може да лети както на голяма, така и на малка височина, което го прави незабележим. Освен това, системите му за управление използват изкуствен интелект, който обработва огромен масив от данни – карти на терена и звездното небе, както и други съхранени данни", обясни Валерий Половинкин.