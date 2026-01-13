„Ростех“: Су-35 е най-смъртоносният изтребител на Русия във въздушен бой

Руският държавен отбранителен концерн „Ростех“ съобщи, че изтребителят Су-35С е унищожил повече въздушни цели в бой въздух–въздух от всеки друг тип изтребител на въоръжение в Руските въоръжени сили, предаде Military Watch.

В изявление на пресслужбата на компанията се подчертава, че Су-35 остава един от най-активно използваните бойни самолети в хода на войната в Украйна, като особено висока оценка от пилотите получават неговите съвременни авионика, системи за радиоелектронна борба и защитни комплекси.

Су-35 е дълбоко модернизирана версия на съветския изтребител за превъзходство във въздуха Су-27 и е проектиран с ясно изразен фокус върху въздушния бой. Това го отличава както от по-евтиния и многоцелеви Су-30СМ2, така и от значително по-тежкия Су-34, оптимизиран основно за ударни мисии. В резултат самолетът редовно се използва за задачи по въздушно превъзходство срещу широк спектър цели в зоната на бойните действия.

Въпреки че Су-35 разполага с най-усъвършенстваните способности за въздушен бой сред серийно произвежданите руски изтребители, той все пак отстъпва на по-модерния изтребител от пето поколение Су-57, както и на прехващача МиГ-31, който вече не се произвежда. И двата самолета имат значително по-мощни сензорни системи, като МиГ-31 разполага и с по-голям боен товар, както и с възможност за поразяване на цели на много по-големи дистанции благодарение на по-високата си скорост и таван на полета.

Въпреки тези ограничения се смята, че именно Су-35 е реализирал най-голям брой въздушни победи, основно заради значително по-големия брой машини, използвани в бойните действия. Забавянията по програмата Су-57 означават, че към момента на въоръжение се намира приблизително само един авиационен полк. Междувременно флотът от МиГ-31 е приоритетно насочен към защитата на Арктика и се използва в ограничен мащаб заради високите експлоатационни разходи.

В началото на януари пилот на украинските ВВС, управляващ F-16, посочи именно действията на Су-35 като основен фактор, който възпрепятства използването на F-16 съгласно стандартите на НАТО. По думите му украинските самолети са принудени да прилагат тактика на полети на ниска височина, използвайки релефа и наземния „шум“, за да избегнат по-напредналите руски изтребители. Още през ноември 2024 г. главният изпълнителен директор на „Ростех“ Сергей Чемезов заяви, че доставените на Украйна западни изтребители F-16 и Mirage 2000 са били принудени да оперират изключително на ниска височина и далеч зад фронтовата линия, за да не попаднат под ударите на Су-35. Украински военновъздушни източници нееднократно са предупреждавали, че тези самолети не могат да се равняват по способности със Су-35.

В края на юли бе потвърдено, че Су-35 е интегрирал ракетата въздух–въздух Р-77М, разработена първоначално за Су-57. Това значително е подобрило способностите му за бой извън визуален обхват, които дотогава изоставаха спрямо съвременните китайски и американски изтребители. Два месеца по-рано, през май, генералният директор на Обединената авиостроителна корпорация Вадим Бадеха съобщи, че се работи по увеличаване на производството на Су-35, както заради нарастващото търсене от руските Въздушно-космически сили, така и заради засилен интерес от чуждестранни клиенти.

Очаква се увеличеният износ на Су-35 да се превърне в ключов фактор за преодоляване на спада в руските отбранителни продажби в чужбина, започнал през 2022 г., като 2025 г. се очертава като повратна точка за програмата на международните пазари. След началото на доставките за Алжир в началото на 2025 г., се очаква Иран и Етиопия да започнат да получават изтребителите през 2026 г.