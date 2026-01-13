Те трябва да отстъпят място на политици, които подхождат по-отговорно към въпросите на световния ред

Председателят на Държавната дума на Руската федерация Вячеслав Володин призова настоящите политически лидери на Европа да подадат оставка.

"Политиката на санкции доведе страните от ЕС до икономическа стагнация. Настоящите лидери на тези страни трябва да отстъпят място на политици и сили, които възприемат по-отговорен подход към глобалните дела", заяви пред репортери Володин, цитиран от ТАСС.

"Икономиката им е в застой, няма растеж. Те трябва да обмислят последствията от тези действия. Тези, които са прилагали тази политика, трябва да подадат оставка и да направят път на други политически лидери и сили, които възприемат по-отговорен подход към световния ред", категоричен бе той.

Шефът на Държавната дума добави, че поради политиката на санкции Европа е загубила "около 48 милиарда евро".