Тайна, посолство и ГРУ: Какво се крие зад смъртта на руския посланик в Кипър

Руският посланик в Кипър Алексей Панов, който е работил за руското разузнаване (ГРУ) и е участвал в инсталирането на шпионско оборудване в и извън посолството, почина при мистериозни обстоятелства. Това съобщава руското издание „Ехо“.

Руското посолство обяви на страницата си в социалните мрежи смъртта на своя служител Алексей Панов, който се твърди, че се е самоубил на 8 януари.

Дипустанова съобщи и за последвалото репатриране на тялото му в родината му - в Руската федерация.

Прави впечатление, че руското посолство оповести тази информация само три дни след действителната дата на смъртта на Панов, както обърна внимание експертът Дмитрий Хмелницки.

Хмелницки, който е изследовател на руското влияние в чужбина, автор на книгата „Руски агенти на влияние в Германия“ и разследване за дейността на специалните служби в Кипър, съобщи още, че дипломатическата мисия не е допуснала кипърски полицаи на своя територия веднага след смъртта на Панов и уж не им е предала предсмъртното му писмо, което той уж е оставил след себе си.

Какво е правил Панов в ГРУ?

Според източници на Хмелницки, 41-годишният Панов е бил офицер от ГРУ с чин капитан. Преди да започне работа в Кипър, той е бил служител на московски институт, свързан с радиотехника. Що се отнася до преките задачи на Панов от Главното разузнавателно управление на Руската федерация, неговите задължения са включвали „поддържане на шпионска техника в посолството и вероятно извън него“.

Коментар на експерт

„Ако причината за самоубийството са били лични обстоятелства, тогава не е ясно защо са крили смъртта му толкова дълго. Значи, имаше нещо, което ги постави в трудно положение, и преговорите с Москва продължаваха четири дни. Не изключвам, че той може да е подготвял бягство, което е било разкрито и „предотвратено“, което е абсолютно нормално за съветските и руските специални служби“, каза Хмелницки.

Той добави още, че според него руските посолства са били по-скоро разузнавателни центрове, отколкото дипломатически мисии, а сега, когато дипломацията е „сведена до абсолютен минимум“, разузнаването е „почти единственото нещо, с което се занимават“.

Журналистите не успяха да намерят публична информация за починалия Алексей Панов, пише изданието.

