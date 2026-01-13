Напрежение в Средиземно море: Руски товарни кораби, ескортирани от разрушител, са преследвани от екипажи на САЩ и НАТО

Руски военноморски конвой се придвижва в Средиземно море, което предизвиква напрежение в НАТО. Товарните кораби „МИС ЖЕЛАНИЯ“ и „СПАРТА IV“ плават под ескорта на разрушителя „Североморск“, пише Newsweek.

През последните дни руски военноморски конвой влезе в Средиземно море, след като прекоси Ламанша.

Групата се състои от два товарни кораба под руски флаг, МИС ЖЕЛАНИЯ (IMO: 9366110) и СПАРТА IV (IMO: 9743033), ескортирани от разрушителя RFS Severomorsk.

Решението за ескортиране на конвоя в Средиземно море подчертава оперативното значение, което Москва отдава на този транспорт, който е следен отблизо от самолети на НАТО.

Товарните кораби обявиха Порт Саид, Египет, за своя дестинация, но както често се случва със санкционирания руски флот, пристанището често се появява като междинна спирка за транзитно преминаване през Суецкия канал, след което те действат по-навътре в Източното Средиземноморие.

Дестинациите подлежат на промяна в кратки срокове. И двата кораба са обект на международни санкции и редовно участват в нетърговски логистични мисии.

Те са били идентифицирани преди това по време на операции, включващи доставка на военна техника или чувствителни технологии до Русия.

Спарта IV обикновено посочва египетско пристанище като своя дестинация, докато наблюдаваният маршрут изглежда е насочен към Сирия, по-специално към пристанището Тартус.

Няколко индикатора сочат силен интерес на кораба „МИС ЖЕЛАНИЯ“ за посещение в Либия.

В момента корабът разрушител „Североморск“ е най-важният руски надводен боен кораб, разположен в Средиземноморския басейн, а използването му като близък ескорт далеч не е рутинно.

Подобни руски логистични движения – включително тези с кораби от клас Спарта – не са били съпроводени от високопроизводителен боен кораб. Присъствието на „Североморск“ предполага милитаризиран подход, обусловен от засилено напрежение и засилено наблюдение на морските доставки, свързващи Атлантика, Средиземно море и отвъд него.

Ролята на „Североморск“ не е символична. Разпределението на такъв актив за ескортиране показва, че Русия отдава военно значение на транспорта.

Самолет P-8A Poseidon на ВМС на САЩ, действащ от NAS Sigonella, извърши продължителна наблюдателна мисия над централното Средиземноморие, като обикаляше в тясна орбита около позицията на руския морски конвой, докато той продължаваше транзита си на изток.

Екипажите на P-8A са обучени да интегрират наземни радари, AIS корелация, електрооптични сензори и електронно наблюдение, за да изградят подробна картина на наземния трафик, особено когато корабите са от военен или двоен интерес.

В понеделник самолет P-72A на италианските военновъздушни сили патрулира Централното Средиземноморие, докато руската флотилия се придвижваше на изток.

Самолетът е излетял от авиобаза Сигонела и е действал няколко часа във водите между Сицилия и Тунис.

P-72A е основната платформа за морско наблюдение на италианските военновъздушни сили, оптимизирана за наблюдение на повърхността, идентификация на кораби и събиране на разузнавателна информация.

Въпреки че му липсват възможности за борба с подводници, сензорният му набор позволява детайлно проследяване на повърхностния трафик, което го прави подходящ за наблюдение на флотилии, търговски кораби и потенциални спомагателни плавателни съдове.

През последните седмици италиански самолети P-72A многократно са действали по ключови морски коридори, свързващи Северна Африка, Сицилия и централния средиземноморски басейн.

Руският морски конвой ще бъде ескортиран до неизвестната му засега дестинация и от ръководството на НАТО зависи да реши какви мерки ще бъдат предприети срещу санкционираните руски кораби.

25 петролни танкера са плавали под руски флаг. Това се случва на фона на прехващането от страна на САЩ на кораби, наложени санкции за превоз на венецуелски петрол.