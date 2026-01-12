Руски държавни медии и военни източници заявиха, че изтребител F-16, управляван от Въоръжените сили на Украйна, е бил свален по време на бойни действия, предава The Economic Times. Твърдението предизвика спорове и призиви за независимо потвърждение на фона на продължаващата война между Русия и Украйна.

Руски военен командир заяви пред държавни медии, че зенитно-ракетен комплекс С-300 е поразил самолета с две ракети. По думите му операцията е доказателство, че западните бойни самолети "са уязвими". Украйна не потвърждава тази информация. Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана определи съобщенията като дезинформация и напомни, че подобни твърдения са били разпространявани и опровергавани и преди.

F-16 Fighting Falcon са доставяни на Украйна от западни партньори от август 2024 г. Те се използват главно за задачи по противовъздушна отбрана, включително прехващане на ракети и дронове, а не за чести въздушни боеве, посочват украинските военновъздушни сили. От въвеждането им в експлоатация изтребителите се превърнаха във важен елемент от украинската въздушна отбрана, допълвайки системите от съветската епоха.

Украинските пилоти отчитат значителен принос на F-16 при защитата срещу масирани руски въздушни атаки. Военни анализатори отбелязват, че разграничаването между факти и пропаганда в конфликта остава трудно, тъй като и двете страни водят активни информационни кампании. Всяка потвърдена загуба на F-16 би имала оперативно и символично значение, тъй като украинският флот остава ограничен от такива самолети. Западните партньори на Киев продължават внимателно да следят представянето на F-16, тъй като то влияе върху решенията за бъдеща военна помощ и обучение.