Руското министерство на отбраната обяви, че силите чу са поели контрол над село Новобойковское в югоизточната част на Запорожка област в Украйна, съобщи Ройтерс.

„В резултат на решителните действия на частите на войскова групировка „Днепър“ е освободено населеното място Новобойковское в Запорожка област“, се казва в официално съобщение на министерството.

От ведомството допълниха, че през последните 24 часа руската противовъздушна отбрана е свалила пет управляеми авиобомби, както и 52 дрона от самолетен тип, използвани от украинските военновъздушни сили.