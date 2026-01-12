Ново оръжие на Русия: хиперзвукова ракета, способна да удря САЩ

Руските въоръжени сили преди това са имали само много ограничени възможности

След въвеждането ѝ в експлоатация през декември 2025 г., в западния свят се публикуват все повече оценки относно възможностите на руската балистична ракета „Орешник“, която е първата със среден обсег, въведена в Европа от 80-те години на миналия век. Ракетата е била два пъти изпитана в украинския театър на военните действия, първия път в края на 2024 г., когато за първи път беше обявено нейното разработване, и втория път на 8 януари в мащабна демонстрация на сила, насочена към района на Лвов близо до западните граници на Украйна. Последните западни оценки показват, че ракетата вероятно ще има обсег от приблизително 5500 километра, противно на предишни оценки за обсег от около 4000 километра, което има значителни стратегически последици за продължаващото военно противопоставяне на Русия с НАТО, пише Military Watch Magazine.

Обхват от 5500 километра позволява на „Орешник“ да поразява цели в континенталната част на САЩ, ако бъде изстрелян от все по-силно милитаризираните арктически региони на Русия, което му позволява потенциално да допринесе за стратегическо възпиране срещу Съединените щати. Този обхват осигурява на Русия първата ѝ конвенционална способност за удари срещу цели в континенталната част на САЩ, тъй като „Орешник“ може да носи конвенционални бойни глави, за разлика от междуконтиненталните балистични ракети с обсег, които са оборудвани само със стратегически ядрени бойни глави.

Руските въоръжени сили преди това са имали само много ограничени възможности за нанасяне на тактически неядрени удари по континенталната част на САЩ, предимно чрез изстрелване на крилати ракети от ядрени подводници, като например клас „Ясен-М“, и от междуконтинентални бомбардировачи с обсег, като например Ту-95МСМ и Ту-160М. Тези дозвукови ракети са сравнително лесни за прихващане, докато хиперзвуковата крилата ракета „Циркон“, която за първи път беше интегрирана в оперативни подводници през 2025 г., е по-добре оптимизирана за поразяване на кораби, отколкото наземни цели. Всяка балистична ракета „Орешник“ носи шест хиперзвукови плъзгащи се апарата, които могат да маневрират и да променят векторите си на приближаване по време на полет, което в комбинация с екстремните им скорости ги прави изключително трудни за прихващане.

Разполагането на ракета, която може да изстрелва хиперзвукови неядрени удари по до шест цели на американския континент, е важно развитие за стратегическия баланс на силите между двете страни и въвежда по-голяма степен на взаимна уязвимост, която противодейства на значителното засилване на американските бойни способности през границите на Русия.