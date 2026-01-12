"Газпром": Запасите от газ в хранилищата в Германия и Франция са паднали под 50%

Мразовитото време в Европа стимулира ускореното изтегляне на газ от хранилищата

Нивото на запълване на подземните газови хранилища (ПГХ) в Германия и Франция, най-големите европейски икономики, е паднало под 50%, съобщи "Газпром".

"Според Gas Infrastructure Europe (GIE), към 9 януари 48,2% от газовите резерви са останали в подземни газохранилища в Германия, а 49,2% във Франция", се казва в изявление на компанията.

Студеното време, което настъпва в Европа, стимулира ускореното изтегляне на газ от хранилищата. На 7 и 8 януари бяха регистрирани най-големите обеми газ, изтегляни някога от европейски подземни хранилища за един ден. По-рано, на 5 и 6 януари, изтеглянията на газ от хранилищата също счупиха предишни дневни максимуми.

Като цяло към 9 януари в европейските подземни газохранилища е имало 56,3 милиарда кубически метра газ, което е 55,5% от общия капацитет за съхранение и с 12,6 милиарда кубически метра по-малко от нивото за 2025 г.