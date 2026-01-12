"Газпром" постави нов рекорд за доставки на газ за Китай по газопровода "Силата на Сибир"

На 10 януари "Газпром" постави нов рекорд за дневни доставки на газ за Китай по газопровода "Силата на Сибир", се казва в изявление на холдинговата компания.

"Газпром" постави нов рекорд за дневни доставки на газ до Китай по газопровода "Силата на Сибир". Новият рекорд беше поставен на 10 януари", се посочва в доклада, цитиран от агенция ТАСС.

"Силата на Сибир" е най-голямата газотранспортна система в Източна Русия, с експортен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ годишно. Първите доставки на руски газ по тръбопроводи до Китай по източния маршрут започнаха през декември 2019 г. съгласно 30-годишен договор, подписан между "Газпром" и китайската CNPC през 2014 г. Общите доставки за целия период ще надхвърлят 1 трилион кубически метра газ, а договорът е на стойност 400 милиарда долара.

Доставките по "Силата на Сибир" през 2025 г. надхвърлиха договорните задължения с почти 800 милиона кубически метра

На 1 декември 2024 г. "Газпром" доведе газопровода "Силата на Сибир" до Китай до максималния му проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра газ годишно. Доставките по "Силата на Сибир" през 2025 г. надхвърлиха договорните задължения с почти 800 милиона кубически метра, обяви изпълнителният директор на компанията Алексей Милер.

Освен това, след посещението на руския президент Владимир Путин в Китай в края на август и началото на септември 2025 г., Русия и Китай подписаха документи за доставка на общо 106 милиарда кубически метра газ годишно. По време на посещението беше подписан меморандум за изграждането на газопровода "Силата на Сибир 2" с капацитет 50 милиарда кубически метра. Взето е решение за увеличаване на доставките за "Силата на Сибир" до 44 милиарда кубически метра газ годишно от прогнозираните 38 милиарда кубически метра. Предвижда се по изграждащия се далекоизточен коридор доставките да се увеличат с 2 милиарда кубически метра, от 10 на 12 милиарда кубически метра годишно.