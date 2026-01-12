Русия разработва стратосферен изтребител дрон, нарече го "Хищникът"

Още по темата: НАСА каза кога планира наложителното прибиране на Crew-11 от МКС 12.01.2026 14:23

Дизайнът на дрона използва технология за монокриле, която подобрява скоростта на полета, товароносимостта и стелт характеристиките на летателния апарат

Стратосферната безпилотна многофункционална платформа "Хищник", разработвана в Русия, ще може да достига височина до 15 километра, съобщи пред ТАСС Владимир Табунов, изпълнителен директор на компанията-разработчик на системата "Герон".

"Хищникът" е усъвършенстван безпилотен летателен апарат (БЛА) за дългосрочни мисии на голяма надморска височина, способен частично да замени определени функции на спътникови и наземни системи. Платформата е предназначена за търговски, научни и отбранителни цели. Ключови характеристики на "Хищникът": максимална скорост до 550 км/ч; максималният обхват на дрона е до 12 000 километра, работната височина е до 15 000 метра, а полезният товар е до 500 килограма. БЛА има възможности за вертикално излитане и кацане, както и режим на задържане на курсора", каза Табунов.

Дизайнът на дрона използва технология за монокриле, която подобрява скоростта на полета, товароносимостта и стелт функцията на летателния апарат. "Хищникът" интегрира изкуствен интелект и режим на 3D сканиране.

Табунов отбеляза, че разработваният дрон ще може да изпълнява задачи за изследване на близкия космос. "Разработката на "Хищникът" включва решения, които според нас ще могат да доведат до значителни технологични резултати за научно-техническия прогрес и изпълнението на задачи, свързани с изследването на близкия космос", каза той.