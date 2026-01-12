МО на Русия разкри подробности за удара с "Орешник" срещу Украйна

Още по темата: Русия приема нова танкова тактика в неочаквана офанзива 12.01.2026 16:32

Русия обяви целта на хиперзвуковата ракетна атака "Орешник"

Военните използвали ОТРК "Искандер" и крилати ракети "Калибър", които са ударили два киевски завода

Руските сили, използвайки ракета "Орешник", са ударили Лвовския авиоремонтен завод, където са се ремонтирали изтребители F-16, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация.

"В резултат на удар в нощта на 9 януари, използващ мобилната наземна ракетна система "Орешник", Лвовският държавен авиоремонтен завод беше изведен от строя. Заводът извършваше ремонт и поддръжка на самолети на украинските въоръжени сили, включително самолети F-16 и МиГ-29, дарени от западни страни", се казва в изявлението.

"Те също така произведоха дронове за атака с голям и среден обсег, които украинските въоръжени сили използват за атаки срещу цивилни цели дълбоко в Русия. Цехове, складове, съдържащи готова продукция (БЛА), и инфраструктурата на летището на завода бяха повредени", отбеляза военното ведомство.

Руските сили използваха и ОТРК "Искандер" и крилати ракети "Калибър", които са ударили два киевски завода, където се сглобявали дронове, и енергийни обекти, работещи в украинския военно-промишлен комплекс.

"Разполагането на "Орешник" беше отговор на неуспешния опит на украинските въоръжени сили да атакуват резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област на 28 декември. Атаката беше целенасочена, щателно планирана и силно координирана. Деветдесет и един дрона бяха изстреляни от Сумска и Черниговска области. Един от тях носеше шесткилограмов високоексплозивен заряд, предназначен да нарани цивилни. Украинските бойци са се опитали да атакуват от няколко посоки; дронове са били свалени над Брянска, Смоленска и Новгородска области. Няма щети по жилищните комплекси и жертви", докладват от МО на Русия.

Руски войски освободиха село Новобойковское в Запорожка област

Междувременно в понеделник руснаците са поели контрол над село Новобойковское в Запорожка област, съобщи Министерството на отбраната на Руската федерация.

"В резултат на решителните действия на части от военната група "Днепър" село Новобойковское в Запорожка област е освободено", докладваха от военното ведомство.

Освен това, военните са разгромили формированията на четири вражески бригади в районите на селата Кирово и Юрковка и град Орехово в Запорожка облас, както и село Садовое в Херсонска област, обобщават от МО на Русия, цитирани от РИА Новости.