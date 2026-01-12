Русия приема нова танкова тактика в неочаквана офанзива

Тази тактика подчертава все по-централната роля, която дроновете сега играят

Въпреки продължаващите мирни преговори, Русия продължава мащабната си офанзива в опит да завземе ключови украински територии. През изминалата година тези атаки се състояха предимно от вълни от пехотинци, понякога използващи мотоциклети, АТВ-та и дори коне. Забележително е отсъствието от тези операции на някога впечатляващата руска танкова флота, която до голяма степен е била изтеглена от бойните действия поради заплахата, представлявана от украинските FPV и бомбардировъчни дронове. Русия направи няколко опита да върне бронираните машини на бойното поле, включително чрез оборудване на танковете с мрежи и импровизирани защитни обшивки, но тези усилия имаха ограничен успех. Без ефективна бронирана подкрепа, руските пехотни атаки са по-бавни, по-изложени и много по-уязвими на украинския огън, което води до големи загуби и ограничени печалби. В отговор на това, последните изявления на руското министерство на отбраната показват, че Русия приема нова танкова тактика, за да върне бронираните превозни средства в бойните операции, пише Forbes.

Новата танкова тактика на Русия

В изявлението на руското министерство се подчертава желанието да се върнат руските танкове в боя чрез използването на нова тактика. Тази тактика съчетава два танка с непрекъсната подкрепа от дронове. Един танк действа от дистанционна позиция, за да води огън, докато вторият извършва бърза маневра напред към линията на контакт. Дроновете помагат за координирането на движението и огъня, като осигуряват откриване на цели, корекция на огъня и осведоменост за бойното поле. Двата танка често сменят ролите си, за да не се превърнат в неподвижни цели, като същевременно продължават да водят значителен огън срещу вражеските линии. Този подход набляга на десинхронизирането на сензорите и ударните системи на врага, докато се напредва, за да се постигне незабавно и решително проникване.

Руска танкова колона

Тази тактика за разполагане на танкове се различава значително от традиционния начин, по който руската армия използва танкове на бойното поле. Съветската доктрина набляга на комбинирани маневри с участието на танкове и артилерия. Атаката обикновено започва с тежък артилерийски обстрел. Веднага след това голяма група бронирани превозни средства настъпва в целевата зона, която вече е отслабена от бомбардировките. Тази концентрация на танкове, съчетана с механизирана пехота, има за цел да преодолее останалите защитници и да осигури целта. След това артилерията се придвижва напред и процесът се повтаря.

Новата тактика се отклонява от този модел и отразява променящата се динамика на бойното поле, където масивните бронирани атаки вече не са ефективни.

Тази тактика подчертава все по-централната роля, която дроновете сега играят в бойните операции. Докато руските сили интегрират дронове в тактиката си от повече от десетилетие, този подход ефективно замества традиционните артилерийски функции с дроновете. Въпреки че артилерията остава важна, тази промяна отразява по-широка тенденция на бойното поле, където дроновете са се превърнали във водеща причина за загуби на бойното поле.