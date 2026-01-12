„Глухарче“ – новата руска броня за танкове

Бронята против дронове може да предложи най-добрата защита

Най-новият дизайн на Москва може да изглежда аматьорски, но предлага най-добрата защита срещу дронове. Първо се появи руският „танк-костенурка“ - метален навес, който бучи по бойното поле. След това Украйна се засмя на така наречения „космат танк“, покрит с дълги, вълнообразни метални жици. Сега „танкът-глухарче“ е тук.

Най-новият суров дизайн на Москва, който включва гъвкави метални пръти, подредени в разклонени слоеве, се опитва да защити корпуса на танка от постоянната заплаха от малки дронове-камикадзе.

Може да изглежда нелепо, но анализаторите казват, че бронята против дронове „Одуванчик“ (глухарче) може да предложи най-добрата защита, налична в момента за скъпите превозни средства.

Това е последното от поредица странно изглеждащи руски изобретения, появили се през последната седмица, всяко от които вдъхновява известна степен на подигравки онлайн. Те включват камуфлажна мрежа, прикрита като развалини, и патент за гигантски въртящи се витла за защита на микробуси от съветската епоха.

Но в такава продължителна и до голяма степен статична война, която изисква безкрайни иновации на все по-ниски цени, всяко предимство може да спаси животи на фронта.

Неортодоксалната модификация, вдъхновена от глухарче, беше заснет за първи път миналата седмица, покривайки руски танк Т-90М в склад. Не е ясно кога ще бъде използвана за бой, но руското министерство на отбраната наскоро патентова дизайна.

Подсилените метални пръти са заварени заедно, за да образуват дървовидна структура, която се разклонява на няколко нива, образувайки триизмерна бариера, подобна на цветовете на глухарче. Във всички пролуки между тях се опъва високоякостна мрежа.

Ако дрон с експлозивно оборудване FPV лети към танка, прътите би трябвало да го взривят от разстояние, предпазвайки корпуса от по-голямата част от взрива. За всеки допълнителен сантиметър, който дронът е държан настрана, танкът има по-голям шанс за оцеляване, пише The ​​Telegraph.

В допълнение към значителната базова броня на Т-90, Русия често добавя експлозивна реактивна броня и метални клетки. Комбинирайте това със защитата от глухарче и „ще получите най-добрата пасивна защита срещу дронове, налична в момента“, пише Дейвид Акс, военен кореспондент, в блога си „Trench Art“.

Това е подобрение на бронята „таралеж“ – дебели, подобни на метла, четинки, стърчащи отстрани на превозното средство, използвана по целия фронт от руските сили миналата година, а по-късно и от украинците.

„На фронта си струва да се експериментира с всичко, с което можете да експериментирате – всякакви видове шипове, вериги, клетки или смесица от всичко, което може да спаси живота на войниците“, каза Дейвид Кириченко, експерт по оръжия между Украйна и Русия. „Украинските войници някога се подиграваха на руснаците, че са слагали клетки на машините си; сега и те го правят“, каза той пред The ​​Telegraph.

По-рано тази седмица украинските сили бяха снимани да демонстрират нов дизайн на голяма пехотна бойна машина, която се отличава с броня против дронове, подобна на глухарче, четина, подобни на косми, и метални листове, висящи от вериги.

И все пак, както при много други системи против дронове, има недостатъци. Цялото допълнително оборудване добавя към теглото на машината, забавя го и го прави по-изложено на дроновете, които преследват фронта.

Освен това, бронята от глухарче далеч не е непревземаема. Украйна се оказва все по-ефективна в пускането на дронове под танкове и превозни средства, за да ги удари отдолу, където бронята е най-слаба, или да използва FPV (флотове с дронове), за да хвърля мини по пътя им.

Валерий Рябих, украински анализатор на оръжия и редактор на Defence Express, също посочи как подобна защита е „неефективна срещу традиционни оръжия, като артилерийски снаряд, особено високопрецизен“.

Но що се отнася до дроновете, той каза: „Тя може да бъде ефективна за известно време, докато противниковата страна не вземе ключа към тази защита или не я счупи.“

Наскоро бяха споделени и снимки на нов тип руска камуфлажна мрежа. Тя може да прикрие позиции на оръжия, артилерия или пехота под килим от фалшиви смачкани тухли, които изглеждат като развалини и боклук, скривайки оборудване от украинските оператори на дронове.