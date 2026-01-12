Русия изстреля „Ангара-5“ със спътник за Министерството на отбраната от Плесецк за пръв път

През 2025 г. ракетата „Ангара-А5“ изстреля за първи път спътник за руското Министерство на отбраната от космодрума Плесецк. Преди това подобни мисии са били изпълнявани само от Байконур. Това обяви първият вицепремиер Денис Мантуров на среща с президента Владимир Путин, предават руски медии.

„Изстрелването на „Ангара-А5“ от космодрума Плесецк заслужава специално внимание. То изведе спътник за Министерството на отбраната в геостационарна орбита. Мога да кажа, че преди можехме да изпълняваме подобни мисии само от космодрума Байконур“, каза той.

Първият вицепремиер отбеляза, че следващият етап ще бъде изстрелването на „Ангара“ от космодрума „Восточный“, включително за мисии до руската орбитална станция. Впоследствие тя ще бъде използвана за пилотирани космически полети и лунни мисии.