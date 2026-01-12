Русия представя „Геран-5“ – дрон с китайски двигател, способен да носи ракети

Дронът е бил използван по време на атака в началото на 2026 г.

Украйна заяви, че Русия току-що е използвала нов тип ударен дрон, наречен Геран-5. Той използва по-мощен турбореактивен двигател и може да носи 200-килограмова бойна глава, съобщи киевското разузнаване.

ГУР заяви, че той много прилича на иранския ударен дрон „Карар“ и скоро може да бъде използван за изстрелване на ракети Р-73, пише Business Insider.

Русия атакува Украйна с нов тип дрон с голям обсег, който използва мощен реактивен двигател, за да лети на 600 мили с 200-килограмова експлозивна бойна глава, съобщи киевската военна разузнавателна агенция.

Украинското разузнавателно управление, или ГУР, публикува изявление в неделя, предоставяйки нови подробности за това, което нарече „Геран-5“.

ГУР заяви, че дронът е бил използван по време на атака в началото на 2026 г.

„За разлика от предишните модификации на линията „Геран“, устройството е направено по нормална аеродинамична схема“, каза ГУР, добавяйки, че Геран-5 силно прилича на иранския боен дрон Karrar.

Публикуваните изображения показват останки от очевидното устройство върху заснежена земя, които включват дълги фиксирани крила, прикрепени към тънко шаси.

„Бойната глава тежи около 90 кг, а декларираният обхват е около 1000 км“, съобщи разузнавателната агенция.

Руското семейство дронове „Геран“ най-често се свързва с разработения в Иран баражиращ боеприпас „Шахед“. „Геран-1“, „Геран-2“ и „Геран-3“ са евтини, масово произвеждани дронове, моделирани по модела на „Шахед“, но модифицирани за производство в Русия.

Въпреки че дизайнът на новия дрон се различава значително от този на типичния „Шахед“, ГУР заяви, че е класифициран като вид „Геран“, защото споделя много ключови компоненти с руски дронове, подобни на „Шахед“.

Те включват реактивен двигател, произведен от Telefly, китайска компания, и микрокомпютър, който според ГУР е моделиран по Raspberry Pi, евтин компютър, проектиран във Великобритания, който се побира на малка платка.

По-рано Украйна съобщи, че „Геран-3“, по-нов дрон, наподобяващ иранския „Шахед-238“, използва турбореактивен двигател Telefly JT80, който позволява на устройството да лети със скорост до 230 мили в час.

ГУР заяви, че двигателят Telefly на Геран-5 генерира още по-голяма тяга, но не даде подробности за скоростта на дрона.

Украинските власти заявиха, че са открили компютри Raspberry Pi 4 в по-често използваните от Русия Геран-2. Тези дронове, моделирани по Шахед-136, са основният инструмент на Русия в стотици по-силни вълни, бомбардиращи Украйна, и изискват компютри за функции като предаване на навигационни данни на операторите.

ГУР заяви, че Геран-5 използва също 3G и 4G модеми, както и 12-канална сателитна навигационна система Comet, известна още като Kometa.

Разузнавателната агенция заяви, че разполага с информация, че Русия се стреми да изстреля Геран-5 от друг самолет, като например изтребителя Сухой Су-25.

Използването на дрона по този начин вероятно значително би увеличило оперативния му обхват, тъй като Су-25 може да прелети на разстояние, преди да изстреля Геран-5.